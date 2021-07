NJ Flavour: Dá si někdo zmrzlinu s příchutí humřích rolek?

Trenton (USA) - Zmrzlina je neodmyslitelně spojená s létem. Ale někoho by mohlo poněkud překvapit, když uvidí cukrárnu nabízet tuto mraženou lahůdku například s příchutí citronu s olivovým olejem, anebo pečených mušlí. Pravdou je, že dnešní cukrárny jdou daleko nad rámec tradiční "zmrzlinové svaté trojice" - vanilková-čokoládová-jahodová. Příchuti, jako je bazalka, humří rolky a dokonce i cikády dokazují, že tato lahůdka je vhodným základem pro spoustu různých chutí, píše webový magazín NJ Flavour.

"Současná generace vyrůstá s cukrárnami, které posouvají hranice toho, co může být lahodná chuť. A to je pro mě vzrušující a inspirující," říká spolumajitelka malé zmrzlinárny v Princetonu Gabrielle Carboneová. Podnik The Bent Spoon otevřela s dlouholetým přítelem a milovníkem zmrzliny Mattem Errikem v květnu 2004. A od té doby tam vytvořili více než 650 různých příchutí zmrzliny.

"Snažíme se používat co nejvíc sezonních ingrediencí," dodává Carboneová . "Právě teď děláme borůvkovo-kukuřičnou zmrzlinu, po které se lidi můžou utlouct. Kupujeme místní bio kukuřici, kterou si musíme sami oloupat a nakrájet. Stojí to spoustu práce, ale nakonec se to stoprocentně vyplatí."

Chuťové kombinace vždy vytvářejí přirozeně podle toho, co se právě děje v přírodě. "V době, kdy zrají rajská jablíčka, je také nejlepší sezona broskví, takže rajčatovo-broskvový sorbet je úžasná směs," poznamenala Carboneová. "Snažíme se vytvořit chuťový zážitek spojený s tímto místem. Když u nás v červenci ochutnáte bazalkovou zmrzlinu, nejíte jen tak zmrzlinu v The Bent Spoon, ale okusíte chuť červencového New Jersey. A díky tomu je speciální."

Před časem zde také trochu rozvířili vody svou cikádovou zmrzlinou. Princeton je hustě zalesněná oblast s mnoha starými stromy, takže nebylo žádné překvapení, že se tu objevil tento cyklicky se rojící hmyz z takzvané generace X, která je pokládána za početně nejsilnější.

"Cikády nemají nijak šokující, výraznou chuť. Chtěli jsme lidem ukázat, že když jsou správně připravené, mohou být cikády udržitelným zdrojem bílkovin po celém světě," uvedla Carboneová.

Na spolupráci vsadila další cukrárna, která nabízí nezvyklé zmrzlinové příchutě. WooHoo Ice Cream z města Beach Haven, kterou vlastní manželský pár Shuan a Megan Kilroyovi, se spojila s místním podnikem Mystic Lobster Roll Company a použila do své zmrzliny chuť jejich speciality - humřích rolek.

"Ochutnali jsme celou škálu humřích rolek, které prodávají, probrali jsme ingredience a rozhodli jsme se, které budou nejlépe fungovat ve zmrzlině. A Megan pak použila své chemické znalosti přípravy zmrzliny, uzpůsobila přísady a vytvořila dvě skvěle chutnající varianty zmrzliny z humřích rolek. Lidé jsou opravdu překvapení, jak dobře chutnají," říká Shaun Kilroy.

Některé recepty vyžadují vědečtější přístup - například zmrzlina s příchutí italských trubiček cannoli nebo zmrzliny na bázi alkoholu. "Když pracujete s takovými věcmi, jako je sýr, který používáte do trubiček cannoli, anebo s alkoholem, musíte přijít na to, jaké procento použít, a jak je nejlépe zpracovat - jestli je povařit, spařit nebo třeba přidat cukr, aby ve zmrzlině fungovaly," dodal. "Pořád vymýšlíme něco nového - ať už jsou to nové příchutě, veganské varianty, pečené doplňky nebo domácí polevy."

Dalším z trendů, kterým se nechali inspirovat, je shandy. Kombinace piva a limonády si v létě získává stále větší oblibu. Kilroyovi už připravovali pivní zmrzliny, a když lidé začali šílet po shandy, věděli, že tohle chtějí také zkusit.

A když je řeč o pivu, nelze vynechat jejich další inovativní příchuť, kterou nazvali Jersey Blues - před několika lety prý slavila značný úspěch. Byla namíchaná z borůvkové zmrzliny s kousky karamelizované opečené slaniny.