Ilustrační foto - Příprava areálu na festival Colours of Ostrava 2022, 9. července 2022, Ostrava.

Ilustrační foto - Příprava areálu na festival Colours of Ostrava 2022, 9. července 2022, Ostrava. ČTK/Pryček Vladimír

Ostrava - Nigerijský zpěvák Burna Boy vystoupí poprvé v České republice. Držitel ceny Grammy se představí v programu červencového festivalu Colours of Ostrava. ČTK to za pořadatele hudební přehlídky řekl Jiří Sedlák. Festival, který patří k největším v Česku, se uskuteční od 19. do 22. července v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Mezi hlavní hvězdy budou patřit kapela OneRepublic či rapper Macklemore.

"Kromě ceny Grammy a mnoha nominací je Burna Boy ověnčený dalšími významnými cenami všeho druhu, včetně All Africa Music Awards nebo BET Awards, vyprodává koncerty po celém světě a jeho videoklipy mají stamilionová zhlédnutí," uvedl Sedlák. Umělec propojuje afrobeats se soulem, hip hopem, R&B, jamajským dancehallem, trinidadským soca nebo britským housem. "Vystoupí vůbec poprvé v České republice. A hned s devatenáctičlennou sestavou hudebníků a tanečníků," řekl Sedlák.

Ředitelka festivalu Zlata Holušová uvedla, že nigerijský zpěvák patří mezi velikány měnící vnímání černého kontinentu. "Jsem ráda, že se Ostrava, například vedle festivalu Roskilde, stane jedním z mála míst v Evropě, kde Burna Boy se svojí spektakulární show vystoupí," dodala Holušová.

Burna Boy je spojován s afrobeatsem - nejvýznamnější afropopovou vlnou od 80. let zasahující globální scénu. Svou hudbu ale on sám nazývá výhradně afrofusion a dává tím na vědomí, že vedle afrických stylů zahrnuje také snad všechny žánry černošské hudby.

K dalším dosud potvrzeným jménům na Colours of Ostrava 2023 patří Niall Horan z Irska, Jacob Collier z Velké Británie či brazilský umělec Gilberto Gil. Festival uvede program na desítce hudebních scén. Připravuje se mezinárodní fórum Meltingpot, vystoupení divadel či promítání filmů.