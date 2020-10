Nigerijský nobelista zahájil Festival spisovatelů Praha

Praha - Nositel Nobelovy ceny z roku 1986 nigerijský spisovatel a dramatik Wole Soyinka v Anežském klášteře zahájil 30. ročník mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha. Zůstal jedním z mála zahraničních hostů festivalu, do Prahy cestoval kvůli panujícím opatřením proti nemoci covid-19 komplikovaně několik dní a dnes převzal od jeho pořadatelů Cenu Spirose Vergose za svobodu projevu. Dostávají ji spisovatelé, kteří svým dílem a životním příkladem prosazují základní práva člověka.

V minulosti ji dostala ruská básnířka a disidentka Natálie Gorbaněvská, americký spisovatel Peter Matthiessen nebo německý spisovatel Günter Grass. Cena nese jméno řeckého básníka, diplomata a žurnalisty, který se v roce 1967 postavil proti diktátorskému režimu a následně byl nucen z Řecka odejít.

Na festival, pro nějž už před rokem pořadatelé zvolili motto Nezbývá než doufat, pozvali 35 spisovatelů, ne všichni ale v současné situaci mohli přijet. "Všechno na světě lze zničit, kromě mýtů...a festivalu. Těch 30 let byl zlatý věk," řekl ve své úvodní řeči, v níž shrnul náročnou dobu, v níž akce začíná, prezident festivalu Michael March. "Děkujeme za sílu, odvahu a vizi, kterou máte, je to pro nás důležité. Musíme se o to podělit, právě proto jste přijel k nám," řekl Soyinkovi.

"To byl teda rok, ten 2020, řada organizací měla plány a vize, a pak přišel covid a proboha co s tím! Poprvé jsem cítil velký soucit k vládám a politickým představitelům, protože to je tvrdý oříšek, spoustu věcí museli hádat a improvizovat," řekl dnes šestaosmdesátiletý muž, který část života strávil v exilu, byl ve vězení a celý život zasvětil boji za svobodu.

"Soucit má své meze, musíme být obezřetní, epidemie je příležitostí pro ty, kdo ji chtějí zneužívat, chtějí se stát autoritářem ve jménu zdraví. Nechme je pracovat, my budeme také pracovat, ale sledujme, co se děje ve společnosti," řekl. "V Nigérii jsme okamžitě viděli, že politické centrum se snaží uchopit více moci, centralizovat ji, zatímco lidé chtěli federalizovat. Řekli jsme: Budeme s vámi spolupracovat, ale nepřestaneme bojovat za svobodu," varoval před nebezpečím, které může chaotická situace ve společnosti přinést.

"Duch naší tvořivosti se může povznést i nad takové katastrofy. Sešli jsme se proto, abychom si řekli, že jen tak si nelehneme a neumřeme... samozřejmě nakonec umřeme, ale ne bez boje," uzavřel hlavní host letošního festivalu, který se vzhledem k dnes vyhlášeným zpřísněným opatřením proti koronaviru může uskutečnit v poslední možné chvíli. Festival potrvá od pátku do neděle a nabídne debaty a autorská čtení.

Odpůrce jihoafrického apartheidu, zastánce africké jednoty a několikanásobný exulant Soyinka byl v roce 1986 prvním africkým dramatikem, který získal Nobelovu cenu za literaturu. Narodil se roku 1934 v Abeokutě v západní Nigérii. Několikrát byl vězněn za svůj odpor ke korupci a diktatuře, opakovaně z vlasti odcházel a opět se vracel. Volil vždy raději exil, než by si zadal s absolutistickými vládnoucími režimy. V emigraci napsal většinu svých divadelních a literárních děl.