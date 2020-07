NHL je zpět, od soboty začnou vyřazovací boje o Stanley Cup

Toronto/Edmonton - Úvodními třemi zápasy kvalifikačních sérií začne v sobotu obnovená sezona zámořské NHL, jejíž základní část zkrátila opatření spojená s pandemií koronaviru. Nejlepší hokejová liga světa se zastavila 12. března. Ve velmi netradičním termínu a také díky neobvyklému formátu může na zisk Stanley Cupu stále pomýšlet 24 z 31 týmů. Na scéně bude i řada českých hokejistů.

Vedení NHL po dlouhém období nejistoty, zda bude při nepříznivém vývoji zdravotní situace nejen v zámoří možné udělit Stanleyův pohár, sáhlo k plánu na záchranu sezony, jehož zásadním bodem je dohrání ročníku pouze ve dvou centrálních městech. Volba padla na Toronto pro dvanáctku týmů Východní konference a Edmonton, kam se na začátku týdne sjelo 12 mužstev ze Západní konference.

NHL nakonec ustoupila od dříve zvažované varianty vybrat přinejmenším pro finálovou sérii ještě třetí lokalitu. Místo toho dostane jako pořadatel větší prostor Edmonton. V hlavním městě kanadské provincie Alberta se bude rozhodovat nejen o vítězích Východní i Západní konference, ale rovněž o novém šampionovi.

Každý z týmů měl na rozehrání pouze jediný přípravný zápas. Od soboty už se pojede naostro za pokračujících přísných opatření a bez diváků v ochozech Scotiabank Areny v Torontu a edmontonské haly Rogers Place.

V každé aréně se odehrají zpočátku až tři zápasy denně. V úvodní hrací den se v Torontu utkají Carolina s New York Rangers, Pittsburgh s Montrealem a New York Islanders s Floridou. V Edmontonu pak budou v akci domácí Oilers v duelu s Chicagem a Calgary nastoupí proti Winnipegu. Zbývající dvojice tvoří na Východě Toronto a Columbus, na Západě Nashville s Arizonou a Vancouver s Minnesotou.

Vedle osmi sérií kvalifikační fáze o postup do play off, které se budou hrát na tři vítězné zápasy, jsou na programu také turnaje o nasazení v 1. kole play off. Boj o pozice čeká nejlepší čtyři týmy Východu (Boston, Tampa Bay, Washington, Philadelphia) a Západu (St. Louis, Colorado, Vegas, Dallas). Dál už se pak bude hrát, jak jsou hráči v elitní lize zvyklí - na čtyři vítězství v sérii.

Přesun do dvou centrálních lokací se týkal 22 českých hokejistů. V přípravě se zaskvěl třemi body za dvě branky a nahrávku Dominik Kubalík z Chicaga, rovněž tři body za asistence posbíral Ondřej Palát z Tampy Bay. Gólem se připomněl i nejlepší střelec základní části David Pastrňák z Bostonu, mezi střelce se prosadil také Filip Chytil z New York Rangers.

Prostor v brankovišti dostali hned čtyři čeští gólmani: Pavel Francouz (Colorado), David Rittich (Calgary), Petr Mrázek (Carolina) a také Vítek Vaněček (Washington).

"Přípravné utkání máme za sebou. Bylo to hodně zajímavé. Člověk nevěděl, co očekávat. Byla to spíš taková oťukávaná. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet v zápasech, až o něco půjde. Bez fanoušků jsem dlouho nehrál, člověk si na to musí zvyknout, ale je to úplně pro všechny stejné. Každý musí najít motivaci sám za sebe jinak, než že nás poženou fanoušci," prohlásil Mrázek.

Podle předběžných plánů by série o Stanley Cup měla začít 22. září a skončit nejpozději 4. října. Pohár obhajují hokejisté St. Louis Blues, kteří loni udolali ve finálové sérii Boston až v rozhodujícím sedmém utkání a mohli tak poprvé v historii oslavit zisk kýžené trofeje.