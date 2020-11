Nguyen: Kluky jsem dnes potopil chybami, oba góly byly hloupé

Liberec - Brankář libereckých fotbalistů Filip Nguyen si po domácí prohře 0:2 v utkání 4. kola základní skupiny Evropské ligy s Hoffenheimem hodně vyčítal oba inkasované góly a porážku vzal na sebe. Osmadvacetiletý reprezentační gólman byl přesvědčen, že pokud by při první obdržené brance v 77. minutě nechyboval, soupeř by v zápase neskóroval.

"Věřili jsme si, protože doma můžeme hrát s každým, což se i ukázalo. Kluci podali velmi dobrý výkon, ale bohužel dnes jsem je potopil já svými chybami. Řekl bych, že oba góly byly dost hloupé," uvedl v nahrávce pro média Nguyen.

"Samozřejmě kluci mě v kabině podpořili, ale já vím svoje. Tohle si budu hodně dlouho vyčítat. I kvůli klukům. Podali skvělý výkon, všichni makali dozadu, hráli jeden za druhého. Pak když posloucháte v kabině, jak kluci makali, jak nemohli, tak mě to mrzí o to víc," dodal Ngyuen.

První gól dostal v 77. minutě po pokusu Christopha Baumgartnera, který mu proklouzl přes rukavice do sítě. "Takováhle střela? Co k tomu říct? Takové bych měl chytat sto ze sta. Dnes jsem to nechytl, prostě moje chyba," litoval Ngyuen.

Vyčítal si i situaci před penaltou. Po rohu netrefil balon a spoluhráč Kamso Mara zahrál ve vápně rukou. Pokutový kop v 89. minutě s přehledem proměnil střídající Andrej Kramarič. "Věděl jsem, že se zastaví. Čekal jsem, že to dá doprava, ale poslal mě na párek," poznamenal Nguyen.

Liberec si podle něj dokázal, že se může měřit i s bundesligovým soupeřem. "Když hrajeme týmově, jeden za druhého, tak můžeme hrát s každým, což se ukázalo. Hoffenheim měl problémy se do nás dostat. Myslím, že by nedali gól doteď, ale já jsem jim dva daroval," řekl Nguyen.

Jeho týmu po porážce zůstala už jen teoretická naděje na účast v jarní vyřazovací fázi. Na druhou Crvenou zvezdu ztrácí Slovan dvě kola před koncem šest bodů a kvůli vysoké porážce 1:5 v Bělehradu má zatím výrazně horší vzájemnou bilanci.

"Nekoukali jsme na ostatní výsledky, chtěli jsme doma uhrát nějaké body. I kdybychom udělali bod, udržel by nás ve hře o postup. Teď je postup v rovině nějaké teorie. Možná o to se nám bude hrát líp bez nějakého tlaku. Už na začátku s námi nikdo moc nepočítal, že bychom mohli postoupit. Můžeme hrát víc uvolněně. Zbývají nám dva zápasy, budeme chtít být aspoň třetí ve skupině a udělat co nejvíc bodů," dodal Nguyen.