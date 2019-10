Nezkušení řidiči v Pardubicích mohli trénovat s lektory

Pardubice - V Pardubicích se koná dvoudenní dopravní kurz, která má zlepšit jízdní dovednosti nezkušených řidičů. V univerzitním kampusu zejména mladí lidé trénovali třeba couvání spojené se slalomem mezi kužely. Program pokračuje ve čtvrtek na letišti ve Starém Máteřově, a to praktickými jízdami.

Nejčastějšími příčinami dopravních nehod jsou rychlá jízda a nepozornost za volantem. Za posledních pět let řidiči do 25 let způsobili 11 procent dopravních nehod, řekl ČTK policejní preventista Jiří Tesař.

"Hlavní nezvyk byl pro mě automatická převodovka. Jiný pro mě byl také rozměr vozidla, mám skromnější auto. Tenhle typ akcí je dobrý, můžu si vyzkoušet, jak se auto chová, jak parkovat, zkušenosti pak zhodnotím," řekl ČTK student Jaroslav Šustr.

Akci pořádá město. Nezkušený řidič nezná podle Jany Procházkové z odboru sociálních věcí své limity, neví, jak se chová auto v krizových situacích. Trénink se koná první den v kampusu, takže může oslovit vysokoškoláky, pozvánku dostali i studenti čtvrtých ročníků středních škol, řekla Procházková.

"Reakce nevyježděného řidiče budou mnohdy opožděnější. Kolikrát bude řešit dopravní situace jinak než zkušený řidič. Jsou nehody, kdy kvůli velkému sebevědomí mladý řidič nezvládne zatáčku a narazí do stromu. Takové nehody bývají tragické," řekl Tesař.

Autoškola dá účastníkům řidičských kurzů základy, jenže správné návyky řízení a zkušenosti nezískají hned. Musí se 'vyjezdit', řekl lektor Vít Jedlička, který 21 let pořádá kurzy bezpečné jízdy. "S námi si zájemci mohou s autem krizově brzdit nebo zvládnout smyk zadní nápravy, vše v bezpečném prostředí s lektory," uvedl.

Program zájemci absolvovali s vlastním vozem i s půjčenými, které měli pravostranné i levostranné řízení, manuální nebo automatickou převodovku. Kromě jízd zručnosti hasiči předvedli vyprošťování cestujících při dopravní nehodě, účastníci kurzu také viděli postupy při první pomoci.