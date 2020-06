Nezaměstnanost v USA v květnu překvapivě klesla na 13,3 procenta

Washington/New York - Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech v květnu překvapivě klesla na 13,3 procenta z dubnové hodnoty 14,7 procenta. Oznámilo to dnes americké ministerstvo práce. Uplatnění na trhu práce našlo asi 2,5 milionu lidí, což znamená, že firmy začínají v mnohem větších počtech brát zpět ty, které kvůli dopadům koronaviru v březnu a dubnu propustily.

Nečekaný vývoj květnové nezaměstnanosti analytici pokládají za signál toho, že hospodářství se z dopadů karanténních opatření zotavuje rychleji, než se čekalo.

Analytici předpokládali, že kvůli pandemii způsobené šířením koronaviru se míra nezaměstnanosti dostane v květnu až ke 20 procentům. Byla by tak nejvýše od velké hospodářské krize ve 30. letech minulého století.

Přírůstek 2,5 milionu pracovních míst je podle ministerstva práce nejvyšší měsíční nárůst od roku 1939.

"Opravdu velká zpráva o pracovním trhu. Výborně to děláte, prezidente Trumpe (žertuju, ale je to tak)!" napsal americký prezident Donald Trump na twitteru jen několik minut po zveřejnění statistiky.

"Je to důkaz toho, že postupujeme správně," řekl později americký prezident na tiskové konferenci. "To, co se dnes stalo, je mimořádné," dodal. Trump se označil za klíč k "raketovému" oživení ekonomiky, čímž argumentoval pro své znovuzvolení v listopadu, shrnula část jeho výstupu agentura AP. Podle některých ekonomů do listopadu míra nezaměstnanosti v USA neklesne pod deset procent.

Americký prezident se během své promluvy též postavil proti tomu, že některá města a státy zachovávají karanténní opatření.

Americký prezident Mike Pence v rozhovoru s televizí CNBC konstatoval, že z údajů o pracovním trhu vyplývá, že ekonomická obnova "začíná dnes". Mimo jiné dále řekl, že prezident Trump chce snížit daň ze mzdy.

"Pokud to (pokles míry nezaměstnanosti, pozn. ČTK) potvrdí údaje v nadcházejících měsících, znamenalo by to, že pracovní trh má nejhorší za sebou, což by bylo pozitivní pro spotřebitele, spotřebu a hospodářský růst, u nějž se ve druhém čtvrtletí očekává, že dosáhne dna," konstatoval Jon Hill, stratég společnosti BMO Capital Markets. "Akcie, úroky a americký dolar reagovaly růstem, zatímco zlato kleslo, což nám napovídá, že akciové trhy mohou v blízké budoucnosti dále posilovat," dodal.

"(Vývoj pracovního trhu) způsobuje klasický růstový šok akciových trhů," konstatoval Patrick Leary, stratég společnosti Incapital. Poukázal ale na nedávné statistiky o pracovním trhu, jež za výrobní a nevýrobní odvětví dodal Institut řízení dodávek (ISM) a pro soukromý sektor organizace ADP, které vykázaly pokles pracovních míst. Stav zaměstnanosti v nezemědělských sektorech, který dnes zveřejnilo ministerstvo práce, považuje Leary za výjimku, která by měla být "vítána s opatrným optimismem".

Americké akcie na zprávu zareagovaly silným růstem, americký dolar pak prudce posílil vůči japonskému jenu.