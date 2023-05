Nezaměstnanost v ČR dál klesla, v dubnu o desetinu bodu na 3,6 procenta

Praha - Nezaměstnanost v Česku v dubnu dál klesla, tentokrát o desetinu procentního bodu na 3,6 procenta. Na konci dubna bylo bez práce 261.700 lidí, o 11.800 méně než v předchozím měsíci. Počet volných pracovních míst se téměř nezměnil, zaměstnavatelé jich v dubnu, stejně jako v březnu, nabízeli zhruba 284.500. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce ČR. Loni v dubnu byla nezaměstnanost v Česku 3,3 procenta.

V mezinárodním srovnání mělo Česko podle posledních dostupných dat evropského statistického úřadu Eurostat za březen nejnižší míru nezaměstnanosti v celé Evropské unii, podle jejich metodiky dosáhla 2,6 procenta, přičemž průměr EU je 6,1 procenta.

"Co se týká nízké nezaměstnanosti, držíme si stále nejlepší postavení v Evropě. To nám dodává určité sebevědomí, že má česká ekonomika pevné základy a je schopna čelit současným výzvám. Čísla ukazují, že z hlediska nezaměstnanosti je optimistický i výhled do budoucna," uvedl minstr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Do evidence ÚP ČR se v předchozím měsíci přihlásilo 31.800 lidí, naopak 43.600 lidí odešlo, což je podle úřadu práce nejvyšší dubnový údaj za poslední čtyři roky. Mnoho z nich našlo uplatnění například v maloobchodu a velkoobchodu, inženýrském stavitelství, ve vzdělávání nebo v rostlinné a živočišné výrobě. Činnost obnovili i živnostníci, kteří přes zimu dočasně přerušili své podnikání. V plném proudu jsou sezonní práce, především ve stavebnictví, v gastronomii a cestovním ruchu, dále v zemědělství, zahradnictví, lesnictví či lázeňství.

Nejvyšší nezaměstnanost byla v dubnu nadále v Ústeckém kraji, a to 5,5 procenta, následoval Moravskoslezský kraj se 4,9 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla ve Zlínském, Jihočeském, Pardubickém a v Plzeňském kraji a na Vysočině, kde dosahovala shodně 2,7 procenta. Mezi okresy byla nejnižší nezaměstnanost nadále v okrese Praha-východ, kde práci hledalo 1,5 procenta lidí, následovaly okresy Pelhřimov s 1,6 procenta a Praha-západ s 1,7 procenta. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných, 8,3 procenta, hlásí okres Karviná. Na Mostecku dosáhla nezaměstnanost sedm procent, na Chomutovsku 6,4 procenta.

Zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR nabízeli 284.530 volných pracovních míst, o pět více než v březnu. Na jedno volné pracovní místo tak v průměru připadá 0,9 uchazeče. Nejvíce je to na Karvinsku, a to téměř 11 uchazečů. Zaměstnavatelé mají nejvíce zájem o dělníky při výstavbě budov, o obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, kuchaře, zedníky, kamnáře a dlaždiče nebo uklízeče. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze a ve Středočeském kraji, kde nabízejí kolem 79.000 míst, respektive 58.000 míst.

Pokud jde o výhled do dalších měsíců, nezaměstnanost by mohla ještě mírně klesat, protože energetickou krizi se daří stabilizovat, uvedl ÚP ČR v tiskové zprávě. Dodal ale, že trh práce budou nadále ovlivňovat ekonomické a sociální změny, a také vývoj válečného konfliktu na Ukrajině.

Ke konci dubna bylo v evidenci ÚP ČR 17.457 ukrajinských občanů pod dočasnou ochranou kvůli válce na Ukrajině, meziměsíčně o 263 méně. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání tvořili 6,2 procenta. Podle dostupných zdrojů získalo v ČR od vypuknutí konfliktu do konce letošního dubna práci celkem 238.942 lidí z Ukrajiny pod dočasnou ochranou. Někteří se už vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci předchozího měsíce pracovalo na území Česka 93.326 Ukrajinců s udělenou dočasnou ochranou. K 1. dubnu bylo v Česku podle údajů ministerstva vnitra zhruba 325.700 běženců z Ukrajiny s dočasnou ochranou, která umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Téměř 30 procent tvoří děti. Dvě třetiny dospělých jsou ženy, část pak senioři.

Analytici: Nezaměstnanost v ČR nezvedl příliv Ukrajinců, ani recese ekonomiky

Nezaměstnanost v Česku nezvedl ani příliv pracovníků z Ukrajiny, ani mělká recese ekonomiky. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Firmy podle nich nadále hledají zaměstnance, míra nezaměstnanosti tak výrazně neporoste ani v následujících měsících.

"Tuzemské firmy jsou čím dál hladovější po pracovní síle, přestože tomu neodpovídá výkon celé české ekonomiky. Dubnový pokles počtu nezaměstnaných o téměř 12.000 byl pro tento měsíc největší od roku 2019 a v řadě všech měsíců největší od června 2021," řekl ČTK analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Zdá se tedy, že za ním nestojí jen běžný sezonní vliv, ale systematická snaha řady podniků doplňovat stavy kmenových zaměstnanců, dodal.

Recese se na českém trhu práce evidentně nijak zásadně nepodepsala, a místní trh byl dokonce schopen absorbovat desítky tisíc nově příchozích z Ukrajiny, doplnil analytik Banky Creditas Petr Dufek. Sice podle něj ubyla část volných pracovních míst, avšak i nadále je jich víc než disponibilních nezaměstnaných, kteří jsou schopni nebo ochotni nastoupit do práce.

Český pracovní trh zůstává v excelentní kondici, když na něm navzdory problematickým cenám energií a všeobecnému ekonomickému ochlazení pokračuje po zaměstnancích vysoká poptávka, uvedl analytik Cyrrusu Vít Hradil. Dubnový pokles podle něj vyplývá ze standardní sezonnosti, kdy rostoucí venkovní teploty umožňují zahájení venkovních prací.

Vývoj nezaměstnanosti potvrzuje, že recese v české ekonomice byla pouze krátká a velmi mělká, upozornila expertka PwC na řízení lidských zdrojů Andrea Linhartová Palánová. České firmy dokázaly vstřebat všechny šoky z posledních let, vysoké ceny energií ani inflace je nepoložily. Podzimní rozhodnutí drtivé většiny firem, že v době nejistoty nebudou propouštět, se tak podle ní ukázalo jako správné a prozřetelné. Míra nezaměstnanosti zůstane nadále nízká a bude jednou z mála bezproblémových oblastí české ekonomiky, podotkla.

Dubnová míra nezaměstnanosti poklesla díky postupnému zlepšování ekonomické situace a zvyšující se chuti firem k náboru, myslí si rovněž generální ředitel personální společnosti Randstad ČR Martin Jánský. Podniky nabírají jak kmenové zaměstnance, a to zejména do výroby, tak brigádníky, které upotřebí především na stavbách a během výstavby silnic. Nezaměstnanost poklesla navzdory nadprůměrně srážkovému počasí, vlivem kterého se zemědělské sezonní práce opozdily o dva týdny, dodal.

Analytik Generali Investments Radomír Jáč připomněl, že za celý rok 2022 činila průměrná míra nezaměstnanosti v české ekonomice 3,4 procenta. Představovalo to pokles z celoročního průměru 3,8 procenta za rok 2021. Ve výhledu na rok 2023 se rýsuje mírný nárůst míry nezaměstnanosti, celoroční průměr pro rok 2023 očekává kolem 3,7 procenta s výhledem na mírný pokles celoročního průměru v roce 2024.