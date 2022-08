Praha - Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 3,3 procenta z červnových 3,1 procenta. Pracovní místo si na konci sedmého kalendářního měsíce hledalo prostřednictvím úřadů práce přes 240.000 lidí. Na jedno volné místo připadá v Česku v průměru 0,8 uchazeče. Údaje zveřejnil Úřad práce ČR, podle kterého je červencový nárůst nezaměstnanosti očekávaným sezonním výkyvem. Loni v červenci činil podíl nezaměstnaných 3,7 procenta.

V evidenci úřadů práce bylo na konci července 240.706 zájemců o zaměstnání. Bylo to o 9397 více než v červnu a o zhruba 31.500 méně než loni v červenci.

Volných míst v nabídce úřadů práce bylo ke konci letošního prvního prázdninového měsíce 313.250. Ve srovnání s červnem to bylo o 6158 méně. V meziročním srovnání počet neobsazených pozic klesl téměř o 45.000.

Příčinou červencového nárůstu nezaměstnanosti je omezení náboru nových zaměstnanců v důsledku celopodnikových dovolených. V menší míře se v nárůstu projevil i příchod části absolventů škol na pracovní trh, uvádí úřad práce.

"Vývoj v následujících měsících bude záviset na průběhu válečného konfliktu na Ukrajině, počtu nově evidovaných uchazečů o zaměstnání z řad občanů Ukrajiny, dopadech energetické krize na zaměstnavatele, trvající vysoké inflaci, kvůli které rostou náklady na výrobu, či aktuální epidemické situaci," uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Podle zdrojů úřadu získalo v Česku od vypuknutí konfliktu na Ukrajině letos v únoru do konce července práci celkem 97.238 občanů Ukrajiny. Někteří z nich už se ale vrátili domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci července tak v ČR pracovalo 73.908 Ukrajinců s udělenou dočasnou ochranou.

Nejvyšší podíl nezaměstnaných, pět procent, vykazoval na konci prvního prázdninového měsíce Ústecký kraj. Následoval Moravskoslezský kraj s mírou nezaměstnanosti 4,8 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstala v Pardubickém kraji, a to 2,3 procenta.

Meziročně se situace nejvíce změnila na Karlovarsku. Podíl nezaměstnaných tam oproti loňskému červenci klesl o 1,4 procentního bodu na 3,6 procenta.

Během července se na úřadech práce nově zaevidovalo 34.846 lidí. To bylo meziměsíčně skoro o 4000 více. Ve srovnání s loňským červencem přibylo 3375 uchazečů. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4420) a Středočeský kraj (4218), nejméně kraj Karlovarský (988). Z hlediska okresů nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence v Praze, a to 3851.

Novou práci z nabídky úřadů práce získalo v červenci 14.963 lidí. Nejčastěji nastoupili do zaměstnání jako pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě, ve veřejné správě, v oblasti zdravotní péče, výroby kovových konstrukcí nebo stravování a pohostinství.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v červenci 76.836 lidí, necelá třetina všech uchazečů o zaměstnání. V průměru dostávali 9855 Kč měsíčně.

Analytici: K červencovému růstu nezaměstnanosti mohla přispět i rostoucí inflace

Červencový nárůst nezaměstnanosti je tradičním sezonním výkyvem, podle některých analytiků k němu mohla již přispět i rostoucí inflace, která nutí firmy šetřit. Výrazný nárůst nezaměstnanosti přes čtyři procenta ale letos nečekají.

"Trh práce v červenci odhalil jak běžné sezonní trendy, tak mírný propad poptávky po pracovní síle," uvedl analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Počet nezaměstnaných stoupl proti červnu o 10.000, což podle něj odráží hlavně ukončování sezonních prací. "Menší část zvýšení nezaměstnanosti lze připsat registracím čerstvých absolventů škol, také v souladu se sezonními trendy. Kde se ale letošní vývoj začal mírně lišit, je ve schopnosti trhu práce nezaměstnané absorbovat. Získat nové zaměstnání se zdá být proti loňsku obtížnější, protože nabídka klesla," poznamenal.

Nárůst nezaměstnanosti si podle analytika Deloitte Václava Frančeho asi nelze vysvětlit jinak než, že firmy začínají propouštět pod tlakem vysokých cen energií. "Letos by mohlo dojít i k citelnému nárůstu nezaměstnanosti, obzvláště pokud by došlo k zastavení toku ruského plynu do Evropy. Letošek by tak mohl představoval zlom, kdy z trhu práce vymizí permanentní nedostatek pracovníků a z toho vyplývající inflační tlaky," uvedl.

Růst červencové míry nezaměstnanosti ovlivnila především inflace, řekl ČTK generální ředitel personální agentury Randstad Jacek Kowalak. Podniky jsou podle něj z důvodu zdražování nuceny šetřit, přehodnocovat investice a omezit nábor na místa, která nutně nepotřebují. "Šetří i potenciální zákazníci, méně utrácejí za zbytné služby a zboží. Některé firmy budou v budoucnu dokonce nuceny počet zaměstnanců zredukovat," míní.

Naopak analytik společnosti Cyrrus Vít Hradil český pracovní trh považuje nadále za silně utažený, přičemž jej významně nerozhodilo ani citelné množství uprchlíků z Ukrajiny. "Situace se ovšem může začít měnit na podzim, kdy se zpracovatelský sektor bude ocitat pod tlakem enormně drahých energií. Ty budou omezovat nejen rentabilitu výroby v tuzemsku, ale i v Německu. A zatímco dosud české firmy ani v momentech výpadků výrobních vstupů k propouštění nesahaly s vědomím, že v případě zlepšení situace by lidi je jen těžko nabírali nazpět, podzimní měsíce toto odhodlání vystaví těžké zkoušce," uvedl.

Analytik Raiffeisenbank Vratislav Zámiš pro celý letošní rok předpokládá, že se nezaměstnanost udrží v průměru na červencových 3,3 procenta. Na podzim by podle něj sezonní vlivy, tedy například větší poptávka v zemědělství, mohly přispět k mírnému snížení pod tuto úroveň, na přelomu roku by naopak nezaměstnanost mohla mířit blíže ke čtyřem procentům. Přesto i v roce 2023 očekává podíl nezaměstnaných v průměru na 3,6 procenta, výhledově v dalších letech pak s ekonomickým oživením bude nezaměstnanost dále klesat, dodal.

Vývoj nezaměstnanosti v ČR:

červen 2022 červenec 2022 Podíl nezaměstnaných (v pct) 3,1 3,3 Počet nezaměstnaných 231.309 240.706 Počet volných pracovních míst 319.408 313.250

Podíl nezaměstnaných v jednotlivých krajích ČR (v procentech):

Červenec 2022 Červen 2022 Červenec 2021 Praha 2,7 2,6 3,4 Středočeský kraj 2,9 2,7 3,3 Jihočeský kraj 2,4 2,2 2,8 Plzeňský kraj 2,6 2,5 2,9 Karlovarský kraj 3,6 3,6 5,0 Ústecký kraj 5,0 4,9 5,5 Liberecký kraj 3,4 3,3 4,0 Královéhradecký kraj 2,6 2,5 2,8 Pardubický kraj 2,3 2,1 2,3 Vysočina 2,6 2,4 2,9 Jihomoravský kraj 3,8 3,6 4,0 Olomoucký kraj 3,0 2,9 3,4 Zlínský kraj 2,5 2,3 2,9 Moravskoslezský kraj 4,8 4,7 5,5 ČR 3,3 3,1 3,7

Zdroj: Úřad práce ČR