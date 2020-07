Nezaměstnanost v červnu stoupla na 3,7 pct, více poroste na podzim

Praha - Nezaměstnanost v červnu stoupla na 3,7 procenta z květnových 3,6 procenta, loni v červnu byla 2,6 procenta. Úřady práce ke konci června evidovaly 269.637 nezaměstnaných, nejvíce od února 2018. Počet volných pracovních míst stoupl meziměsíčně zhruba o 4000 na 334.904. Oznámily to dnes ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a Úřad práce ČR. Podle analytiků mírný červnový nárůst nezaměstnanosti neodpovídá hloubce propadu aktivity tuzemské ekonomiky. Skutečné dopady koronaviru na nezaměstnanost budou patrné až na podzim, kdy postupně poroste, shodli se.

Razantnější zvýšení registrované nezaměstnanosti očekává na podzim také ředitel odboru zaměstnanosti generálního ředitelství Úřadu práce ČR Jan Karmazín. V letních měsících podle něj pravděpodobně poroste pozvolně. "Přestože do evidence uchazečů o zaměstnání přichází v současné době více lidí než před pandemií covid-19, s rozjezdem sezonních prací řada nezaměstnaných naopak nastupuje do zaměstnání," uvedl.

Nejčastěji přicházejí do evidence lidé z oblasti služeb. Pohostinství, hotelnictví, doprava, cestovní ruch. "Stále se hlásí i ti, kteří přišli o práci v těchto sektorech v Rakousku, Itálii, Německu nebo ve Švýcarsku," uvedla Maláčová.

Ke konci června se do evidence úřadu práce nově přihlásilo zhruba 38.500 uchazečů o zaměstnání, zároveň z ní ale přes 35.000 lidí odešlo. Nejvíce nově příchozích - 5364 hlásí Moravskoslezský kraj. Naopak nejméně nových uchazečů evidoval úřad v Pardubickém kraji, a to 1494 lidí. Z volných pracovních míst jich nejvíce, zhruba čtvrtinu z celkového počtu, nabízeli zaměstnavatelé v Praze. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,8 uchazeče. "Největší zájem je o nízko kvalifikované pracovní pozice - o dělníky, uklízeče, řidiče nákladních automobilů, kuchaře a zedníky. U tří ze čtyř volných míst se poptává základní vzdělání a finanční ohodnocení je téměř na úrovni minimální mzdy," řekla ministryně.

Podle Maláčové i vicepremiéra a šéfa sociálních demokratů Jana Hamáčka za dosavadním nízkým růstem nezaměstnanosti jsou příspěvky na náhrady výdělků z kurzarbeitového programu Antivirus. Dosud z něj stát vyplatil 14 miliard korun 56.800 firmám, na něž dopadla koronovirová krize. Také podle analytiků zafungovala vládní opatření na podporu pracovních míst.

"Prubířské měsíce nás teprve čekají. Ke konci června skončilo ošetřovné, na trh se dostávají čerství absolventi, první firmy oznamují redukci pracovních pozic. Nicméně vzhledem k výpovědním lhůtám bude klíčový podzim. To budou škody sčítat i firmy z turistického ruchu," upozornil analytik Komerční banky Jan Vejmělek. Z pohledu hospodářské politiky bude důležité, jak se vláda postaví k programům na podporu zaměstnanosti po skončení dosavadních balíčků, dodal.

Maláčová dnes novinářům řekla, že v srpnu předloží balíček na podporu zaměstnanosti. Obsahovat má pravidla dlouhodobého kurzarbeitu, regulaci pracovních agentur či změnu rekvalifikací. Odstupné by také nemělo mít nově vliv na podporu v nezaměstnanosti. Nyní je možné ji pobírat až po vyčerpání peněz, které pracovník dostal při propuštění. Podpořit se má digitalizace úřadů práce. O podobě dlouhodobého kurzarbeitu jedná ministerstvo s odboráři a zaměstnavateli. Podle Maláčové by stát zaměstnancům při krácení pracovní doby kvůli krizi dorovnával mzdu. V době, kdy by firma pro ně neměla práci, by se vzdělávali či rekvalifikovali.

Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v červnu v Pardubickém kraji, konkrétně 2,6 procenta. Naproti tomu v Moravskoslezském kraji bylo bez práce 5,4 procenta obyvatel. Z regionů měly ke konci června nejnižší nezaměstnanost okresy Rychnov nad Kněžnou a Praha - východ, kde podíl lidí bez práce činil 1,8 procenta, respektive dvě procenta. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných zůstal na Karvinsku, kde stoupl na 8,1 procenta.

V mezinárodním srovnání mělo Česko podle posledních dostupných dat evropského statistického úřadu Eurostat za květen nejnižší míru nezaměstnanosti v celé Evropské unii.