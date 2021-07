Nezaměstnanost v červnu klesla na 3,7 procenta

Praha - Podíl nezaměstnaných v Česku v červnu klesl na 3,7 procenta, což je o dvě desetiny procentního bodu méně než v květnu a stejně jako loni v červnu. Počet uchazečů o práci v evidenci úřadu se oproti předchozímu měsíci snížil o zhruba 12.500 na 273.302, zatímco počet volných míst stoupl o zhruba 9000 na 355.612. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR. Podle analytiků nezaměstnanost neporoste výrazně ani v dalších měsících.

Ve srovnání s minulým rokem hledalo letos v červnu práci o 3665 lidí víc, meziročně ale přibylo i volných pracovních míst, a to o 20.708.

Důvodem dalšího poklesu nezaměstnanosti jsou podle odborníků především zlepšující se pandemická situace a nedostatek pracovníků ze zahraničí. Trh práce podle Úřadu práce ovlivňují zejména sezonní práce ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví, rybářství, v živočišné a potravinářské výrobě, pohostinství, prodeji či ve službách.

"V souvislosti s uvolňováním ochranných opatření obnovili své ekonomické aktivity zaměstnavatelé působící v oborech, ve kterých vlivem pandemie došlo ke značným hospodářským ztrátám. Řada nezaměstnaných také nastoupila do práce v rámci sezonních činností, které už jsou v plném proudu," uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

"Lidé se vrací do zaměstnání a my budeme s Inspekcí práce kontrolovat, jestli firmy neždímají kvůli ztrátám své zaměstnance," napsala na twitteru ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčová (ČSSD).

V dalších měsících by mohla nezaměstnanost, pokud se nezhorší epidemická situace a nezpřísní současná opatření, ještě mírně klesat. "Například v gastronomii a hotelnictví zaznamenáváme v souvislosti s rozvolňováním postupný nárůst počtu volných pracovních míst," dodal Najmon.

Během června se na úřadech práce nově zaevidovalo 28.463 lidí, to je o necelou stovku méně než v květnu a asi o 10. 000 míň než před rokem. Průměrný věk nezaměstnaných byl uplynulý měsíc 43,2 roku, zatímco loni to bylo 42,2 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění, konstatoval Úřad práce ČR. Bez práce byli nejčastěji lidé s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou.

Nejvyšší podíl nezaměstnaných byl v červnu v Ústeckém kraji, a to 5,6 procenta, následoval Moravskoslezský kraj s 5,4 procenta a Karlovarský s 5,2 procenta. Tyto tři regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i v červnu minulého roku, což podle úřadu práce odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci.

Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji - 2,4 procenta. Situace se nejvíce změnila v Praze a v Ústeckém kraji, kde podíl nezaměstnaných osob oproti červnu 2020 vzrostl o 0,4 procentního bodu na 3,4 procenta, respektive 5,2 procenta.

Z okresů mělo v červnu nejnižší nezaměstnanost Pelhřimovsko, konkrétně 1,6 procenta, o desetinu procentního bodu vyšší byla na Rychnovsku. V okresech Praha-východ, Jičín a Jindřichův Hradec dosáhla shodně 1,9 procenta. Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných vykázal okres Karviná, a to devět procent, poté Most se 7,3 procenta a Ostrava-město, kde podíl nezaměstnaných činil před prázdninami 6,7 procenta.

Na jedno volné pracovní místo připadá v Česku v průměru 0,8 uchazeče o zaměstnání, z toho nejvíce v okresech Karviná (10,2), Sokolov (5,3) a Most (4,9).

Zaměstnavatelé nejčastěji hledají pracovníky v oblasti výroby a výstavby. Zájem mají o dělníky výstavby budov, montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, pomocníky ve výrobě nebo uklízeče a řidiče nákladních automobilů. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze a Středočeském kraji.

Analytici: Nezaměstnanost neporoste výrazně ani v dalších měsících

Míra nezaměstnanosti, která v červnu klesla čtvrtý měsíc v řadě, výrazně neporoste ani v dalších měsících. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. K tomuto vývoji podle nich přispívá rozjezd ekonomiky po uvolňování opatření proti pandemii.

"Trh práce pandemii přečkal mnohem lépe, než jsme zprvu očekávali. A ani s ohlášeným blížícím se tlumením podpůrných programů antiviru není důvod se obávat skokového zhoršení situace. Nezaměstnanost by se tak za celý letošní rok mohla pohybovat poblíž čtyř procent," řekl ČTK analytik Raffisenbank Vít Hradil. Ke snižování počtu nezaměstnaných bude podle něj působit otevírání ekonomiky a s tím růst zaměstnanosti především v sektoru služeb.

Na trh práce příznivě působí uvolňování omezení souvisejících s pandemií a oživení růstu české ekonomiky, doplnil analytik Generali Investments Radomír Jáč. Jakkoliv měla pandemie koronaviru v loňském roce výrazně negativní dopad na výkon české ekonomiky, tak dopady na trh práce byly podle něj poměrně nevýrazné, čemuž pomohly i stabilizační vládní programy.

Problémem je nesoulad nabídky práce a poptávky po ní, který bude kvůli strukturálním změnám, k nimž v souvislosti s pandemickou situací bude docházet, i nadále přetrvávat či se dokonce prohlubovat, upozornil analytik Komerční banky Jan Vejmělek. To na jedné straně bude znamenat, že tlaky na růst nezaměstnanosti budou omezené, zrovna tak ale další rychlé snižování nezaměstnanosti k hodnotám před pandemií není příliš reálné, podotkl.

Na trhu práce budou rychle ubývat volné pracovní síly, uvedla analytička Next Finance Markéta Šichtařová. Po konci lockdownu se totiž bude zvyšovat v ekonomice optimismus. Navíc trhu práce bude pomáhat rozjezd venkovních prací a také to, že stavební a průmyslové firmy dál čekají na návrat většího počtu zahraničních pracovníků. "Počítáme s tím, že zatímco v roce 2020 průměrná míra nezaměstnanosti činila 3,6 procenta, v letošním roce naroste jen lehce nad čtyři procenta," odhadla.