Praha - Hranice, nad kterou se dlužníkům sráží peníze z výplaty bez omezení, se pro člověka bez rodiny od června zvedne z 16.072 korun na 25.715 korun. Kabinet dnes schválil návrh vládního nařízení, které připravilo ministerstvo spravedlnosti. Novináře o tom po jednání vlády informoval ministr Jan Kněžínek (za ANO).

"S účinností od 1. června tohoto roku dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která zůstává dlužníkům, kteří jsou v exekuci a insolvenci a kteří si na svoji obživu vydělávají prací. Zatímco podle současné úpravy se jim vyplatí pracovat maximálně do 16.000 korun čistého měsíčně a vše, co vydělají nad tuto částku, v podstatě jde na úkor exekuce, a to je demotivuje od hledání si legálních příjmů, tak nově by tato částka měla tvořit 25.715 korun čistého měsíčně," řekl Kněžínek.

"Každý, kdo je v exekuci nebo insolvenci a jsou mu prováděny srážky ze mzdy, tak pokud bude pracovat až do této hodnoty čistého příjmu, tak je to pro něj stále výhodné. My si od toho slibujeme, že lidi, kteří jsou v exekuci nebo insolvenci, přimějeme k tomu, aby začali pracovat, aby si hledali lépe placenou, třeba i kvalifikovanější práci, a tím pádem i více spláceli," uvedl ministr.

"Naopak jsme nepřistoupili ke zvýšení minimálních částek pro nepracující dlužníky, a to právě z toho důvodu, že by to šlo proti hlavnímu motivu - dostat lidi do práce," dodal.

Česká asociace věřitelů s přenastavením způsobu výpočtu částky obecně souhlasí, u schváleného řešení se ale obává toho, že motivační efekt bude fungovat jen pro určitou část dlužníků. V některých případech může vést k výraznému snížení uspokojení věřitelů.

"V případě dlužníků, kteří v současnosti spekulují s částkou zhruba 16.000 korun, nad kterou je možné postihnout jejich příjmy bez omezení, a přiznávají pouze příjmy do této částky, změna může vést k navýšení přiznaných příjmů až k nové hranici. Obáváme se ale, že změna nepřinese kýžené ovoce u dlužníků, kteří působí v šedé ekonomice a žádné legální příjmy nevykazují," uvedl prezident asociace Pavel Staněk v dnešním prohlášení.

"Obecně si sice dlužník může oproti současnému stavu polepšit v průměru zhruba o pět až 15 procent, stále by ale přicházel o značnou část svého příjmu. Osoby, které dnes působí mimo legální systém, si pravděpodobně logicky vyhodnotí, že setrvat v šedé zóně, kde jim zůstane příjem celý, pro ně bude i nadále výhodnější," dodal.

Podle mapy exekucí v roce 2017 nějakou exekuci mělo 9,7 procenta obyvatel Česka, tedy 863.000 lidí. Proti roku 2016 jich přibylo o víc než 29.000. Tři a více exekucí mělo 493.000 osob. Více než deset exekucí naráz mělo pak 151.000 lidí.