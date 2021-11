New Yorkem po roční pauze prošel průvod ke Dni díkuvzdání i s diváky

Pochod ke Dni díkuvzdání v New Yorku 25. listopadu 2021.

ČTK/AP/Eduardo Munoz Avarez

New York - Americkým New Yorkem dnes prošel tradiční pochod ke Dni díkuvzdání, který se oproti minulému roku konal ve svém obvyklém rozsahu a také za přítomnosti diváků. Na čtyřkilometrový úsek ulic Manhattanu se vydalo asi 8000 účastníků, mezi nimiž byla řada pochodových kapel doprovázených tradičními obřími nafukovacími figurínami. Město nicméně i tak vzhledem ke stále pokračujícímu šíření koronaviru přijalo některá zvláštní opatření, účastníci pochodu museli prokázat vakcinaci proti covidu-19 a většina jich měla roušky.

Loni byla událost spíše symbolická vzhledem k pandemii covidu-19. Průvod se odehrával jen na délce jednoho bloku a úřady důrazně vyzývaly diváky, aby jej sledovali v televizi a nechodili se na představení dívat osobně. Většina vystupujících byla rovněž z New Yorku, ačkoliv tradičně se na průvod sjíždí pochodové kapely ze škol po celých USA.

"Minulý rok byl samozřejmě symbolický. Nedělo se tam vše, co bychom v průvodu rádi viděli, ale alespoň to udrželi při životě," řekl ve středu starosta města Bill de Blasio. "Letos je průvod zpět v plné síle. Bude to skvělá ukázka našeho znovuzrození," dodal.

Newyorský průvod je poslední z řady velkých veřejných akcí, které se letos konají, ačkoliv je organizátoři loni buď rušili, nebo značně omezili. Koronavirus se přitom v USA nadále šíří poměrně rychle, země za poslední týden hlásí denně kolem 95.000 nově infikovaných, zemřelých registruje přes 1100 za den. Podle agentury AP však úřady obnovují veřejné akce jednak kvůli proočkovanosti obyvatelstva, jednak také kvůli tomu, že už si lidé na život s koronavirem více zvykli a roste mezi nimi frustrace a nedočkavost ohledně návratu k normálnímu životu.

"Po dvou letech jsme zpět. Amerika je zpátky," řekl prezident Joe Biden přes telefon ve vysílání televize NBC, která průvod živě přenášela. "Není nic, co bychom nedokázali překonat," dodal prezident, který tráví sváteční dny tradičně se svou širší rodinou na ostrově Nantucket ve státu Massachusetts.

Průvod se koná jen pár dní poté, co ve Wisconsinu najel autem do vánočního průvodu 39letý recidivista, což stálo život šest lidí včetně jednoho dítěte. Zranění utrpělo více než 60 osob, často šlo o školáky.

Newyorská policie přijala velmi přísná bezpečnostní opatření, což je ale zvykem každý rok, podotýká AP. Na trase průvodu je rozmístěných několik tisícovek policistů včetně ostřelovačů na střechách. Automobilům zabraňují ve vjezdu na uzavřené ulice mimo jiné popelářské vozy naplněné pískem a další těžká vozidla. Město rovněž nechalo vztyčit betonové bariéry s celkovou hmotností více než 160 tun.

Na místě jsou také policejní psi cvičení k hledání výbušnin a pyrotechnici. Policisté nainstalovali rovněž senzory detekující radiaci a chemikálie ve vzduchu a 300 dodatečných bezpečnostních kamer.

Průvod je známý především díky obřím balónům ve tvaru populárních postaviček, jichž bylo letos v ulicích Manhattanu několik desítek. Kromě tradičních figurín, jakými jsou například šmoulové, pes Snoopy, či obří krocan, který průvod vede, se objevily rovněž některé nové. Jednou takovou byl takzvaný Baby Yoda ze seriálu The Mandalorian nebo Pokémon Pikachu.

Při průvodu vystoupila rovněž řada hudebníků, například jazzový hudebník Jon Batiste, který letos získal nejvíce nominací na prestižní hudební ceny Grammy, jež se budou udílet v lednu. Sošek gramofonu si může odnést až 11. Na akci zazpívala také zpěvačka Carrie Undrewoodová, vystoupilo rovněž několik souborů z divadel na Broadwayi.