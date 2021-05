New York otevřel plovoucí park na pilířích připomínajících květiny

Na řece Hudson u západního okraje Manhattanu byl 21. května 2021 otevřen nový plovoucí park nazvaný Little Island, který stojí na pilířích připomínajících květiny.

Na řece Hudson u západního okraje Manhattanu byl 21. května 2021 otevřen nový plovoucí park nazvaný Little Island, který stojí na pilířích připomínajících květiny. ČTK/AP/Kathy Willens

New York - Na řece Hudson u západního okraje Manhattanu byl dnes otevřen nový plovoucí park nazvaný Little Island, který stojí na pilířích připomínajících květiny. Stavba se přidala k řadě dalších rekreačních mol, která v New Yorku lemují břehy Hudsonu, odlišuje ji však netradiční design, píše agentura AP.

Květiny, stromy, stánky s občerstvením či amfiteátr stojí na 132 betonových pilířích, které autoři připodobnili ke květináčům; další v nich vidí houby. Sloupy mají různou výšku, krajina parku o rozloze jednoho hektaru je proto zvlněná a vinoucí se stezky a schodiště v něm propojují několik teras. Návštěvníci se na Little Island z Manhattanu dostanou dvěma mosty.

Podle správy parku má design vybízet k prozkoumávání a objevování. "Jsou tu různé výhledy na město, výhledy na vodu, pohledy na lidi i na krajinu. (Při pohybu prostorem) vstřebáváte různé prvky toho zážitku," citovala agentura Bloomberg ředitelku parku Trish Santiniovou. Little Island podle ní od poloviny příštího měsíce nabídne i zábavu včetně hudebních, divadelních a tanečních vystoupení. Místní amfiteátr pojme až 687 diváků.

Výraznou stavbu navrhl anglický architekt Thomas Heatherwick, který je i autorem nedaleké rozhledny Vessel v nově vznikající čtvrti Hudson Yards. Stavba vznikla z popudu mediálního magnáta Barryho Dillera, který ji i z velké části financoval, píše Bloomberg. Výstavba parku byla oznámena již v roce 2014, bylo proti ní však vzneseno několik žalob. Kritici uváděli, že do plánů nebyla zahrnuta veřejnost a nové molo by mohlo ohrozit místní vodní faunu a flóru.