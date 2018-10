Berlín - Evropská komise se obává, že německé automobilky se budou snažit vyvážet staré osobní vozy s naftovým motorem, které v rámci nových opatření odkoupí od motoristů, do zemí východní Evropy. V neděli to uvedla eurokomisařka Elžbieta Bieńkowská, která je zodpovědná za vnitřní trh, průmysl a podnikání.

Špičky německé vládní koalice se minulý týden shodly na souboru opatření, který by měl zabránit zákazům vjezdu dieselových vozů do německých měst. Vláda automobilky požádala, aby majitelům starších automobilů nabídly pobídky ve formě odkupu starého auta na protiúčet při nákupu nového, nebo modernizaci motorového a výfukového systému. Firmy slíbily, že nabídka odkupu na protiúčet začne platit okamžitě. Ne všechny se ale zavázaly k nákladným úpravám. Vláda chce, aby veškeré náklady na úpravu motorů hradili výrobci. Ministr dopravy Andreas Scheuer řekl, že byla dosažena politická dohoda a o podrobnostech jejího zavedení včetně finančních podmínek se stále jedná.

Automobilky preferují odkupy starších vozů výměnou za koupi ekologičtějších modelů, což by vedlo k nárůstu prodeje, byť za snížené ceny.

"Vývoz by znamenal přesun problémů s kvalitou ovzduší ze západu na východ," prohlásila Bieńkowská v rozhovoru pro deník Tagesspiegel. Například Bulharsko podle ekologické skupiny Transport & Environment vloni dovezlo ze států EU přes 100.000 ojetých automobilů, z toho více než třetina měla nejvíce znečišťující motory. "Mělo by být jasně určeno, co se stane s opotřebenými vozidly," řekla eurokomisařka a dodala, že jde o evropský, a nikoliv národní problém.