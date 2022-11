Nevyužitých 560 mil. Kč na bydlení pro uprchlíky půjde na jinou pomoc Ukrajině

Praha - Nespotřebovaných 560 milionů korun z programu ministerstva pro místní rozvoj na rozšíření bydlení pro ukrajinské uprchlíky půjde na jinou pomoc pro Ukrajinu. Schválila to dnes vláda, uvedlo na twitteru ministerstvo.

Program Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit skončil 30. září, bylo v něm připraveno 860 milionů korun. Na začátku října resort informoval o tom, že přijal celkem 178 žádostí o dotace za 220 milionů korun. Díky programu pomůže až 2425 uprchlíkům z Ukrajiny, případně i dalším potřebným osobám, uvedlo tehdy ministerstvo.

V úterý úřad uvedl, že žadatelé vyčerpali celkem 300 milionů korun. "Zbylých 560 milionů chceme proto po dohodě s dalšími resorty využít na jinou, v tuto chvíli vhodnější, pomoc Ukrajině," poznamenal vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Z nespotřebované částky 300 milionů korun použije ministerstvo práce a sociálních věcí k vyhlášení mimořádné výzvy na podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi pro ukrajinské uprchlíky, kteří se v Česku nacházejí v dočasném, nouzovém či nevyhovujícím ubytování.

O 100 milionů korun méně připadne Správě státních hmotných rezerv na pořízení dalších kontejnerových základen pro nouzové ubytování, a to včetně jejich vybavení. Zbylých 60 milionů získá ministerstvo zahraničí na humanitární pomoc, zejména by měly být poskytnuty na opravu škod na ukrajinské energetické síti, kterou poškodily četné ruské útoky.

Příjem žádostí ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo 20. dubna a původně ho plánovalo ukončit 31. května. Termín ale kvůli pokračujícímu rusko-ukrajinskému konfliktu dvakrát prodloužilo, později upravilo také podmínky. Rozšířilo například okruh žadatelů. Mohly jimi být i nestátní neziskové organizace či náboženské společnosti.

Dále úřad zvýšil maximální limit dotace na jednoho člověka v bytě. Na opravu a vznik bytů ministerstvo poskytovalo příspěvek nejvýše 150.000 korun na osobu, původně to bylo 120.000 korun. Týkalo se to bytů, které dříve nebyly technicky uzpůsobené k ubytování lidí. Na opravu ubytoven mohli žadatelé čerpat maximálně 40.000 korun na osobu.

Dočasná ochrana se asi prodlouží o rok do konce března 2024

Uprchlíci z Ukrajiny před ruskou vojenskou agresí asi dostanou možnost prodloužit si dočasnou ochranu v Česku do konce března 2024. Novelu schválila vláda, nyní ji posoudí Parlament, řekl dnes novinářům vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Dočasná ochrana má podle nynějších předpisů trvat maximálně do konce března příštího roku, podle vnitra však dosavadní stav válečného konfliktu nenasvědčuje tomu, že by v blízké době byl možný návrat uprchlíků do jejich domovů.

Dočasná ochrana držitelům umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Úřadům prodloužení ochrany podle Rakušana umožní také zjistit, kolik uprchlíků se na území Česka stále nachází. "Využijeme to ke sběru všech potřebných dat, která chceme mít k dispozici a na základě toho budeme pracovat na dalších adaptačních a integračních programech," řekl Rakušan.

Od únorového vpádu ruské armády na Ukrajinu do úterý Česko vydalo 463.804 dočasných víz. Rakušan na začátku listopadu uvedl, že zhruba pětina ukrajinských uprchlíků se už z Česka vrátila domů. V současnosti podle ministra ukrajinská populace tvoří v Česku 3,4 až 3,7 procenta obyvatel, což znamená zhruba 355.000 až 390.000 lidí. Přesný počet však podle něj nelze zjistit kvůli volnému pohybu v EU, usnadní to právě přeregistrace.

Ministerstvo chce podle návrhu proces prodlužování dočasné ochrany kvůli značnému počtu Ukrajinců rozložit do dvou etap. "Fakticky totiž prodloužení dočasné ochrany spočívá ve vylepení takzvaného vízového štítku, je tedy nutná osobní přítomnost cizince na pracovišti ministerstva vnitra," uvedl úřad. Cizinci se proto budou muset do konce března elektronicky registrovat, obdrží termín a do konce září příštího roku se budou muset dostavit osobně. Kdo tak neučiní, tomu dočasné vízum zanikne a bude muset žádat o nové.

S nastupující zimou se do zahraničí mohou vydat Ukrajinci, které ruské útoky na infrastrukturu připravily o teplo, elektřinu a vodu. Nelze proto podle ministerstva vyloučit další migrační vlnu, na kterou bude muset úřad vyčlenit další zaměstnance a policisty. "Proto je navrhováno, aby vláda mohla za této mimořádné situace rozhodnout o tom, že prodloužení dočasné ochrany by spočívalo pouze v registraci prostřednictvím elektronického formuláře, tedy nedocházelo by k fyzickému vylepování vízových štítků," uvedl úřad.

Součástí novely je na návrh ministerstva zdravotnictví také možnost jednoduššího získání kvalifikace v oboru psychologie, protože s příchodem lidí zasažených válkou vzrostla poptávka po těchto službách. Novelizace se dotkne i pravidel pro zápisy ukrajinských dětí k předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce pro nadcházející školní rok. Také se zjednodušují pravidla pro vyřazení dítěte z mateřské školy, protože tyto děti se často s rodiči vracejí na Ukrajinu, neinformují školku a blokují dále místo.