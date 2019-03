Praha - Český prezident Miloš Zeman pokládá nevpuštění člena ruské delegace do Česka za hloupou provokaci. Může to narušit hospodářskou spolupráci, uvedl Zeman v dnešním pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov. České úřady podle serveru Deník N nepustily do Česka muže z delegace ruského ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova, který v pondělí přiletěl na návštěvu ČR. Podle serveru je zmíněný člen delegace na seznamu nežádoucích osob a je spolupracovníkem ruských tajných služeb. Iniciativu ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) uspořádat v Praze konferenci o celosvětovém odzbrojování považuje Zeman za amatérismus a výstřel od boku.

"Já to pokládám za dost hloupou provokaci, protože vím, že ruská delegace dokonce uvažovala, že se otočí a vrátí se zpátky," řekl Zeman. "A protože tady byla mezivládní komise, která má pro dobré hospodářské vztahy svůj význam, tak by to na dlouhou dobu narušilo hospodářskou spolupráci," dodal prezident.

Moskva považuje rozhodnutí českých úřadů o nevpuštění člena delegace za neopodstatněné. Uvedla to dnes mluvčí ruského ministra zahraničí Marija Zacharovová, podle níž rozhodnutí nezůstane bez odezvy. České ministerstvo zahraničí ponechalo tyto výroky bez komentáře.

Podle Deníku N je mužem, který nebyl do Česka vpuštěn, někdejší dlouholetý pracovník ruského velvyslanectví v Praze Andrej Kuzněcov. Na seznam nežádoucích osob se Kuzněcov dostal už v době, kdy pracovně pobýval v Praze. Naposledy byl v Česku na jaře 2018, ale tehdy nebyl vyhoštěn kvůli obavám z odvetných opatření Ruska, napsal server.

"Jsou lidé, kteří neumějí nic jiného než dělat hloupé provokace," prohlásil český prezident. "Nemávněme nad tím rukou. Ptejme se, kdo škodí a kdo prospívá ekonomickým vztahům, ať už s jakoukoliv významnou zemí," doplnil Zeman.

V souvislosti s kauzou nevpuštění člena ruské delegace připomněl Zeman varování českého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), že výrobky čínské firmy Huawei představují bezpečnostní riziko. Huawei požadovala zrušení, nebo úpravu varování a Zeman také NÚKIB kvůli varování kritizoval. Prezident tvrdil, že Čína kvůli varování chystá odvetné kroky proti investicím českých firem. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale řekl, že vláda o žádných sankcích ze strany Číny nemá informace.

Nápad na odzbrojovací konferenci v Praze je amatérismus

Iniciativu ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) uspořádat v Praze konferenci o celosvětovém odzbrojování považuje prezident Miloš Zeman za amatérismus a výstřel od boku. Řekl to dnes v televizi Barrandov. Vadí mu především to, že šéf české diplomacie tento nápad nejdřív nekonzultoval s ním, ve vládě ani v sociální demokracii.

Petříček by podle Mladé fronty DNES (MfD) chtěl v Česku uspořádat konferenci o celosvětovém odzbrojování, na kterou by rád dostal i amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruského prezidenta Vladimira Putina a pokud možno i jejich čínský protějšek Si Ťin-pchinga.

Zeman připustil, že mezinárodní odzbrojovací konference by byla skvělou reklamou pro Prahu. Řekl také, že má dobré vztahy s ruským i čínským prezidentem a doufá v to, že po dnešním setkání v Bílém domě bude mít dobré vztahy s Trumpem premiér Andrej Babiš (ANO). Považuje ale za amatérismus, že Petříček tuto věc nejdřív neprojednal s ostatními ústavními činiteli odpovědnými za zahraniční politiku, kteří se zhruba jednou za čtvrt roku scházejí na Pražském hradě. Je ale ochoten tento bod zařadit na agendu příští schůzky.

Američané začátkem února oznámili, že odstupují od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), uzavřené v roce 1987 na sklonku studené války. Poté je následovala i Moskva. Petříček se při nedávné návštěvě Spojených států setkal s ministrem zahraničí Mikem Pompeem či národním poradcem pro bezpečnost Johnem Boltonem. "Jedním z témat, která jsem nastínil, bylo, že po ukončení platnosti smlouvy INF a smlouvy o raketách krátkého a středního doletu by země jako Česká republika měly zájem na hledání nějakého globálního režimu, který by omezoval některé typy zbraní. V tomto směru bychom rádi vyvinuli diplomatickou snahu taková jednání zprostředkovat. Praha má v tomto smyslu tradici, v roce 2010 tu byla podepsána smlouva Start II mezi Barackem Obamou a Dmitrijem Medveděvem. Takže bychom Prahu mohli nabídnout jako místo pro takováto jednání," řekl ministr minulý týden MfD.

Uvedl také, že na poslední schůzce ústavních činitelů o tomto návrhu nehovořili. "V tuto chvíli bych chtěl především dát dohromady informace o současném stavu odzbrojování tak, abychom jako zástupci České republiky měli společnou pozici. Samozřejmě budu rád, když budu moci panu prezidentovi některé náměty v tomto směru představit," dodal Petříček.