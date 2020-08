Nevozte děti do školy auty, vyzývají rodiče spolky v Německu

Berlín - Nevozte děti do školy autem, jeďte raději na kole nebo jděte pěšky, protože je to přínosnější k jejich všestrannému rozvoji a je to šetrné i k životnímu prostředí. Na rodiče v Německu, kde nyní postupně do září začíná nový školní rok, takto apelují organizace chránící zájmy dětí, ekologické spolky či dopravní kluby. Pohyb při cestě do školy podporuje i německá metropole Berlín, kde se dnes žáci po letních prázdninách poprvé vrátili do lavic.

"Rodičovské taxi není nezbytné. Do školy to jde také pěšky, na koloběžce nebo na kole," uvádí organizace Deutsches Kinderhilfswerk (DKHW), která se zasazuje za práva dětí. Stejný názor má i dopravní klub Verkehrsclub Deutschland (VCD), který propaguje zdravé a ekologicky odpovědné cestování.

"Pokud rodiče chtějí pro své děti udělat něco dobrého, tak by se měli vzdát rozvozu auty," řekla šéfka VCD Kerstin Haarmannová. "Když se děti účastní dopravního provozu jen ze zadního sedadla auta, tak jim chybí nejen pohyb na čerstvém vzduchu a legrace s kamarády na cestě do školy, ale ani se nenaučí, jak se samostatně a jistě v dopravě pohybovat," vysvětlila.

S tím souhlasí také šéf školského odborového svazu VBE Udo Beckmann, kterému se stejně jako Haarmannové nelíbí, že se děti z aut nedokážou bezpečně pohybovat v městské dopravě. Beckmann rodičům rovněž vytýká, že vysazováním dětí z aut přímo před školou přispívají k nebezpečným dopravním momentům.

"Auta narychlo zaparkovaná před školou způsobují nepřehledné situace, které mohou být i nebezpečné," dodal Beckmann. To se nelíbí ani berlínské radnici, která nezodpovědné chování rodičů za volantem dlouhodobě kritizuje. "S vozidly SUV a dalšími velkými auty se odehrávají chaotické scény, ulice a příjezdy jsou beznadějně zablokované a zákazové značky se úmyslně přehlížejí," tvrdí německá metropole o nešvaru, který trápí i česká města.

Zatímco děti, které dnes ČTK oslovila před základní školou v berlínské čtvrti Moabit, by raději jezdily autem, rodiče spíše uváděli, že se snaží upřednostňovat cesty pěšky či na kole.

"Jet na kole je super, dostane se jim tak trochu sportu," řekla maminka, která se představila jako Barbara. Do školy doprovázela syna Davida, který nastupuje do třetí třídy. Uvedla, že loni se synem ráno občas autem jezdila a odpoledne ho pak takto vyzvedávala mnohem častěji, protože potřebovala být včas v práci nebo se do ní rychle vrátit. "Loni David jako druhák ještě sám na kole nemohl, to jsem měla strach, ale myslím, že letos už to půjde," dodala Barbara.