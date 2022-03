Nevidomá plavkyně uprchla z Ukrajiny a připravuje se v Č. Krumlově

Český Krumlov - Už třetí týden tráví v Českém Krumlově nevidomá ukrajinská plavkyně Jana Berežná, která uprchla ze země před válečným konfliktem. Dvojnásobná medailistka z paralympijských her je připravená na to, že se domů delší dobu nevrátí. Řekla to ČTK. V Českém Krumlově proto i trénuje.

Pětadvacetiletá Berežná pochází z Charkova. Druhé největší ukrajinské město patří mezi místa, kde se svádějí nejtěžší boje a odkud jsou hlášeny jedny z nejvyšších počtů civilních obětí ruské invaze na Ukrajinu, která začala 24. února. "Jsem v Českém Krumlově od 5. března a jsem šťastná, že tu můžu být. Moc ráda bych řekla, že se brzy vrátím domů, ale sama tomu nevěřím. Charkov je zničený, bude dlouho trvat, než se město zase obnoví. Proto spíš počítám s tím, že se domů nedostanu několik měsíců," uvedla Berežná.

V Českém Krumlově je s matkou. Její bratr a otec zůstali na Ukrajině, aby pomáhali chránit zemi. "Jsme s nimi v kontaktu a neustále na ně myslíme. Muži zkrátka na Ukrajině zůstávají, odcházejí většinou jen ženy a děti," řekla plavkyně.

V českokrumlovském bazéně může aspoň na chvíli zapomenout na strasti, které ji momentálně trápí v souvislosti s rodnou zemí. S adaptací v novém prostředí ji pomáhají i členové českokrumlovské vodní záchranné služby. "Nabídli jsme jí, aby se připravovala v době, kdy máme tréninky. Ale pak jí organizace Pro Sport, která provozuje bazén, umožnila, že může jít trénovat prakticky kdykoliv," řekl ředitel lipenských vodních záchranářů Milan Bukáček.

Přestože Berežná musela opustit Ukrajinu, potěšilo ji, že se dostala zrovna do Českého Krumlova. Závodně začala plavat v roce 2010, když jí bylo 13 let. A první větší mezinárodní závody absolvovala v Českých Budějovicích. "Mám na to krásné vzpomínky a nyní jsem opět v České republice. Navíc jsme kousek od Českých Budějovic a Český Krumlov je moc příjemné město," uvedla. Dodala, že jí ani netrvalo dlouho si v cizí zemi zvyknout. "Lidé jsou zde velmi milí a snaží se nám maximálně pomáhat," řekla Berežná, která získala na paralympiádě v Londýně v roce 2012 stříbrnou a loni na paralympiádě v Tokiu bronzovou medaili.