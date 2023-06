Neviděl jsem touhu něco zkusit, řekl Wágner

Pardubice - Kapitán příbramských fotbalistů Tomáš Wágner neskrýval po odvetném utkání baráže o první ligu v Pardubicích naštvání. Středočeši pouze remizovali bez branek a v součtu s úvodní čtvrteční prohrou 0:2 se do nejvyšší soutěže neprobojovali. Wágnera mrzel přístup spoluhráčů, u nichž neviděl touhu a srdce s nepříznivým vývojem něco zkusit udělat. Vzhledem k ekonomické situaci klubu považuje třiatřicetiletý útočník účast v baráži za zázrak.

"Po zápase jsem samozřejmě naštvaný. Jsme mladý tým a přijde mi, že se rozčiluju nejvíc, neviděl jsem touhu něco zkusit. Jdeme házet aut dvě minuty, jako kdyby to bylo 20. kolo a stačil nám bod. To mě mrzí. Je to spíš o těch mladých, jestli chtějí něco dokázat a hrát ligu. Neviděl jsem tam úplně srdce, to 'pojďme o ten zázrak bojovat'. Myslím si, že to tam nebylo, mrzí mě to," řekl Wágner na tiskové konferenci.

Na klubu jsou podle někdejšího reprezentanta do 21 let patrné ekonomické problémy. "Pro postup musíte něco udělat. Když začnu od našeho hřiště, které je katastrofální, tak to už je nějaký náznak toho, jestli chceme jít do ligy nebo ne. Potom přijedeme do Pardubic. Když se jako nestranný divák zamyslíte nad tím, kdo má postoupit, tak všichni budou chtít, aby postoupily Pardubice," uvedl Wágner.

"I když u nás fanoušci taky přišli, klobouk dolů. Byl jsem za to šťastný, město po dlouhé době přišlo na stadion. Ale problémy kolem našeho klubu jsou. Kdo vnímá fotbal, tak o nich ví. Dokud se to nezačne trochu zlepšovat, což nebude hned, musíme brát baráž jako zázrak," prohlásil se 17 góly nejlepší střelec uplynulé druholigové sezony.

Příbram po podzimu soutěž vedla, ale nakonec skončila třetí za Karvinou a Vyškovem. V listopadu klub opustili trenéři Marek Nikl a Tomáš Zápotočný, kteří odešli do prvoligových Českých Budějovic. Na jaře po sedmi zápasech skončil u týmu kouč Dušan Uhrin mladší, jehož nahradil Karel Krejčí.

"Před sezonou jsme absolutně změnili celý mančaft. Přišli kluci a nevím, jestli ještě věřili, že budou druhou ligu hrát, hráli většinou třetí. Díky Márovi Niklovi se Zápem (Zápotočným) jsme utvořili dobrý tým, který šlapal," uvedl Wágner.

"Odměnou pro nás bylo domácí utkání v baráži. Přišli lidi a za sezonu nám poděkovali. Každý chce postoupit. My jsme chtěli postoupit, Pardubice to zachránit. Je to zasloužené, v lize se udržel lepší tým. Pardubice byly pro oči diváka určitě lepší, držely míč a chtěly jít do šancí víc než my," mínil Wágner.

O své budoucnosti zatím nemá jasno. "Už se tím moc nestresuju. Co má přijít, přijde. Soustředil jsem se teď na dva zápasy s Pardubicemi. Co bude dál, uvidím v příštích dnech," řekl někdejší hráč Plzně, Mladé Boleslavi, Jablonce nebo Zlína.