Neuville bude usilovat o vítězný hattrick na Katalánské rallye

Salou (Španělsko) - Belgický jezdec Thierry Neuville bude na nadcházející Katalánské rallye usilovat o třetí vítězství za sebou. Zároveň se bude snažit pomoct svému týmu udržet se ve hře o titul mezi značkami, už jen Hyundai může překazit Toyotě cestu za obhajobou triumfu. Korejská automobilka ale na konkurenty ztrácí 81 bodů. Mezi jezdci si titul již na začátku měsíce zajistil na Novém Zélandu Fin Kalle Rovanperä.

"Bylo by hezké získat ve Španělsku třetí vítězství za sebou. Určitě se budeme snažit bojovat vpředu a skončit znovu na stupních vítězů," řekl Neuville, který je v průběžném pořadí MS třetí.

"Když chcete být rychlý, je potřeba mít dobré nastavení a sladit se s autem. A pak na to šlapat, jak jen dokážete. Uděláme maximum, abychom týmu zajistili dobrý výsledek," uvedl belgický jezdec.

Tým si hodně slibuje i od Španěla Daniela Sorda, který při svých posledních šesti startech na domácí rallye vždy skončil na stupních vítězů. "Start na Španělské rallye je pro mě vždy výjimečný. Je to můj domácí závod a vždy tady mám velkou podporu fanoušků," řekl Sordo.

Již jako jistý světový šampion se na start postaví Rovanperä, jehož španělským maximem je 5. místo z loňska. "Bylo hezké mít pár dní volna, abychom si užili, čeho jsme dosáhli. Čekají nás ale ještě dvě rallye, kde chceme podat, co nejlepší výkon. Práce nekončí," řekl dvaadvacetiletý Fin, jenž získal titul jako nejmladší jezdec v historii.

Ve Španělsku chce Rovanperä pomoct k celkovému triumfu i týmu. "Je to náš cíl a bylo by skvělé, kdybychom to dokázali už teď. Španělsko je pěkná rallye s rychlými a plynulými rychlostními zkouškami, které se blíží jízdě na závodním okruhu. To znamená, že musíte být při řízení přesní. Když se vám to daří, je to příjemné," dodal Rovanperä, jehož týmovým kolegou bude ve Španělsku opět i osminásobný mistr světa Sébastien Ogier z Francie.

Na Katalánské rallye se představí také Jan Černý, který bojuje o titul v kategorii WRC3. Před závěrem seriálu je druhý, s bodovou ztrátou na vedoucího Fina Samiho Pajariho. Stejně jako český jezdec je na tom i třetí Lauri Joona z Finska.

Průběžné pořadí MS (po 11 z 13 závodů):

1. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 237 b., 2. Tänak (Est./Hyundai i20) 173, 3. Neuville (Belg./Hyundai i20) 144, 4. Evans (Brit./Toyota Yaris) 116, 5. Kacuta (Jap./Toyota Yaris) 100, 6. Breen (Ir./ Ford Puma) 77, ...26. Cais (ČR/Ford Fiesta) 2.

Pořadí týmů: 1. Toyota 455, 2. Hyundai 374, 3. M-Sport Ford 224, 4. Toyota NG 112.