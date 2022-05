Neuvěřitelné, prohlásil po domácím zlatu na MS kouč Finska Jukka Jalonen

Tampere (Helsinky) - Hokejová euforie ve Finsku pokračuje. Svěřenci kouče Jukky Jalonena jsou v současnosti nejen olympijskými šampiony, ale také mistry světa. Triumfovali počtvrté v historii, podruhé za poslední tři odehrané šampionáty, na nichž se pokaždé utkali ve finálové bitvě o zlato. Nedělní vítězství díky gólu Sakariho Manninena v sedmé minutě prodloužení slavily v Tampere tisíce lidí, kteří zcela zaplnili hlavní ulici Hämenkaatu. Stovky jich vydržely slavit až do rána.

"Je to neuvěřitelné. Člověk ani nemůže uvěřit, co se stalo. Možná někdy v létě si uvědomíme, co jsme dokázali. Ale dvě zlaté medaile za tři měsíce, to je vážně neuvěřitelné," řekl Jalonen webu IIHF. Dosud dokázali vyhrát olympijské hry a mistrovství světa konané v jednom roce jen Švédové. V roce 2006 ovládli po turínském úspěchu pod pěti kruhy také světový šampionát v Rize.

Finové navázali na únorový historický triumf na olympiádě v Pekingu doma a byla to pro ně vůbec první medaile v roli pořadatelské země. Tou byli podeváté, přičemž v letech 2012 a 2013 zorganizovali turnaj společně se Švédskem a v druhém případě byl pořadatelem vrcholu turnaje Stockholm.

Devětapadesátiletý Jukka Jalonen tím korunoval neuvěřitelně úspěšný návrat na reprezentační lavičku. Výběr Suomi už vedl jako hlavní kouč v letech 2008 až 2013. Vedle bronzu z olympiády ve Vancouveru v roce 2010 se mu podařilo o rok později v Košících a Bratislavě vyhrát mistrovství světa. Byla to teprve druhá zlatá medaile proti Finy po triumfu na světovém šampionátu v roce 1995 ve Švédsku.

K finské reprezentaci se po působení v Petrohradu i Jokeritu Helsinky v KHL vrátil i jako kouč mistrů světa do 20 let z roku 2016 před čtyřmi roky. Začal zlatem na MS na Slovensku v roce 2019, loni po roční pauze velkých mezinárodních turnajů kvůli pandemii koronaviru jeho tým prohrál až ve finále šampionátu v Lotyšsku a v tomto ročníku Finové naprosto kralovali.

"Je to úžasný pocit. Je za tím hodně práce. Museli jsme vyhrát na tomto turnaji spoustu zápasů, abychom uspěli. Samozřejmě je to něco výjimečného vyhrát tady (v Tampere). Jsem odsud, je skvělé vyhrát tady před rodinou a přáteli. Moc jsem si ty poslední týdny užil," řekl útočník Marko Anttila, rodák z nedaleké Lempäälä.

Anttila byl stejně jako brankář Jussi Olkinuora, obránci Mikko Lehtonen a Atte Ohtamaa a útočníci Toni Rajala, Sakari Manninen a Harri Pesonen u všech tří zlatých medailí v posledních čtyř sezon. V Pekingu nechyběli gólmani Harri Säteri a Frans Tuohimaa, beci Niklas Friman, Jusso Hietanen, Ville Pokka a Sami Vatanen a útočníci Hannes Björninen, Valtteri Filppula, Temmu Hartikainen a Saku Mäenalanen. Mistry světa z roku 2019 jsou také útočníci Juho Lammikko a Jere Sallinen. Ofenzivní opora Mikael Granlund byl jako jediný u titulu v roce 2011.

Dvěma góly v přesilovkách ve třetí třetině se podílel Granlund ve finále na obratu na 2:1. Domácí potom vedli už 3:1, ale Kanaďané si dvěma brankami v power play vynutili prodloužení, v kterém v čase 66:42 rozhodl v početní výhodě čtyř proti třem Manninen. "Bylo to bláznivé. Ale nakonec skvělé. Neuvěřitelný konec zápas. Oni na konci třetí třetiny vyrovnali a my jsme našli cestu, jak dovést zápas do vítězného konce. Je to úžasné," prohlásil Granlund.

Kanada přivezla do Finska obměněný kádr oproti Rize, jediným šampionem z Lotyšska byl útočník Max Comtois. Tentokrát se spoluhráči prožil zklamání i přes obrovské vzepětí v závěru. "Ukázali jsme, jak jsme bojovný tým. Nikdy se nevzdáváme. Tlačili jsme Finy až do konce, ale bohužel přišlo další vyloučení v prodloužení a inkasovali jsme. Soupeř ale hrál skvělý zápas, musíme mu pogratulovat," řekl útočník Cole Sillinger.

Manninen rozhodl při trestu pro obránce Thomase Chabota, jehož vyloučili švédští sudí Mikael Nord a Linus Öhlund za zákrok na Björninena. "Myslím, že je evidentní, že šel ochotně k zemi, ale je pravda, že moje hokejka tam byl. Dostal jsem se do takové pozice, všechno se děje hodně rychle. Myslím, že každý bude souhlasit, že to bylo přifilmované," uvedl Chabot.

Kanaďané marně protestovali i ve 45. minutě proti Sillingerově vyloučení za vysokou hůl, poté co kanadský hráč přizvedl hokejku Mira Heiskanena, kterou se finský hráč udeřil sám do helmy. Následovala přesilovka pět na tři a dva Granlundovy góly. "Celou dobu tvrdě makáte a pak rozhodnou taková vyloučení, strašně to štve. Víme, že jsou na tomto turnaji trošku jiná pravidla (oproti NHL), ale tohle je frustrující. Člověk už se v tom nevyzná," dodal útočník Pierre-Luc Dubois.