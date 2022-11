Neusser vystoupí s premiérem Fialou, čeká se informace o jeho budoucnosti v NSA

Praha - Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser ve čtvrtek vystoupí na společné tiskové konferenci s premiérem Petram Fialou. Očekává se, že se veřejnost dozví informace o jeho budoucnosti v čele instituce, která má na starosti rozdělování státních dotací na sport. Média spekulují, že Neusser v čele NSA skončí. I kvůli tomu, že nemá magisterský titul, což bude pro výkon této funkce požadovat projednávaná novela zákona o sportu.

Uspořádání společné tiskové konference v blíže neurčeném termínu sliboval Úřad vlády po schůzce Neussera s premiérem, která se uskutečnila v polovině října. Šéf NSA a předseda vlády tam řešili aktuální situaci v českém sportu i chystané změny v NSA, které vyplývají z projednávané novely zákona o sportu. V médiích se spekuluje, že Neusser funkci opustí a místo něj se řízení NSA ujme současný šéf Českého veslařského svazu Ondřej Šebek.

Neussera, který se zviditelnil jako kritik a protikandidát předsedy Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřího Kejvala při volbách vedení ČOV, jmenoval do čela NSA loni v květnu premiér Andrej Babiš. Záhy poté, co se vlády ujal Fialův kabinet, se začaly objevovat informace o jeho možném konci ve funkci.

Ten byl spojován s chystanou novelou zákona o podpoře sportu, která by měla změnit fungování NSA. Tu by měla nově řídit pětičlenná rada jmenovaná a odvolávaná na návrh ministerského předsedy. A její šéf by měl mít magisterské vzdělání, což Neusser nemá. Server Seznam Zprávy v úterý uvedl, že by měl být Neusserův odchod oznámen ještě tento týden.

Možný budoucí předseda NSA Šebek vystudoval management sportu na Fakultě tělesné výchovy a sportu a byl dlouholetým manažerem hokejových Pardubic. Dříve také vesloval a trénoval tento sport. Loni v květnu byl zvolen novým předsedou veslařského svazu. Navíc je jako regionální politik spolustraníkem premiéra Fialy z ODS. V Pardubicích působí jako místostarosta prvního městského obvodu.