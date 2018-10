San Francisco/New York - Největší placená internetová televize Netflix ve třetím čtvrtletí zvýšila počet zákazníků o téměř sedm milionů a celkem jich má zhruba 137 milionů. Růst počtu uživatelů streamovacích služeb tak byl mnohem vyšší, než čekali analytici a pro třetí čtvrtletí byl rekordní. Firma v úterý uvedla, že za celý rok očekává zvýšení počtu zákazníků o rekordních 28,9 milionu.

Netflix masivně investuje do nových programů, aby přilákal zákazníky po celém světě. Ve čtvrtletí přišel s rekordním počtem nových vlastních pořadů, včetně nových řad oblíbených seriálů Orange is the New Black (Oranžová je nová černá) a animovaného BoJack Horseman.

Počet nových uživatelů je o třetinu vyšší, než čekali analytici. Akcie firmy proto na zprávu po uzavření oficiálního obchodování zareagovaly růstem až o 17 procent. Od počátku roku již akcie společnosti posílily o téměř 80 procent, zatímco širší index S&P 500 vzrostl asi o pět procent. V USA tak akcie Netflixu patří letos mezi nejziskovější.

Čistý zisk společnosti se za tři měsíce do konce září zvýšil na 402,8 milionu USD (devět miliard Kč) z loňských srovnatelných 129,6 milionu USD. Tržby stouply o 34 procent na čtyři miliardy USD.

Podnik si ale také hodně půjčuje, aby mohl financovat tvorbu svých pořadů. Za necelé tři roky firma vydala dluhopisy za 7,5 miliardy USD.

Pro další růst firmy jsou důležité zahraniční trhy, které se na celkovém počtu nových zákazníků ve třetím čtvrtletí podílely 84 procenty. Netflix neupřesňuje počet klientů na jednotlivých trzích, vyjma domácího. Většina analytiků se podle agentury Bloomberg domnívá, že mezi největší zahraniční trhy Netflixu patří Británie, Brazílie, Kanada a Mexiko.

Ve čtvrtém čtvrtletí Netflix očekává zvýšení počtu nových klientů na domácím trhu, tedy v USA, o 1,8 milionu. Na zahraničních trzích pak počítá s růstem o 7,6 milionu.