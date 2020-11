Netflix uvede Paranormal, svůj první egyptský seriál

Káhira - Internetová televize Netflix ve čtvrtek poprvé v historii do své nabídky zařadí egyptský seriál. Podle agentury Reuters je vysílání seriálu "Paranormal" významným milníkem v blízkovýchodní strategii americké firmy. Autorem předlohy je populární egyptský spisovatel.

Předlohou seriálu je dílo egyptského spisovatele Ahmada Chálida Taufíka o hematologovi, jehož celoživotní vědecké přesvědčení je náhle zpochybněno řadou nevysvětlitelných událostí. Lékař se pak stává odborníkem na paranormální jevy. Literárními kritiky uznávaného díla v arabštině se prodalo přes 15 milionů výtisků.

"Náš plán je investovat do arabských tvůrců, do arabské produkce, do arabského obsahu. Vedle Paranormalu jsme ohlásili přípravu čtyř projektů," řekl Ahmad Šarkáví, ředitel původních arabských a afrických seriálů Netflixu.

Taufík byl vzděláním lékař, napsal na dvě stě knih od science fiction přes horory až po napínavé příběhy ze zdravotnického prostředí. V arabském světě dobře známý autor zemřel v roce 2018.