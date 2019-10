Netflix dnes spustil nabídku filmů v češtině

Praha - Americká placená internetová televize Netflix dnes oficiálně spustila české uživatelské rozhraní s českými titulky i dabingem. V nabídce má tisíce hodin televizních pořadů a filmů, včetně původní tvorby. Uvedla to firma v tiskové zprávě.

Netflix nabízí přístup k filmům, seriálům a televizním pořadům na tabletech, chytrých telefonech, počítačích a herních konzolích. Základní měsíční poplatek je 199 Kč měsíčně. Prvních 30 dnů užívání je zdarma. Konkurentem Netflixu s nabídkou filmů a seriálů v Česku je například Stream.cz od Seznamu, O2 TV, HBO Go nebo Voyo televize Nova.

"Nejenže od dnešního dne nabízíme naše služby v češtině, ale také velmi rádi oznamujeme, že jsme přidali asi 70 populárních českých filmů, a to jak nových, tak těch klasických. Mezi ně patří například LOVEní, Špindl, Anděl Páně 2, Padesátka, Vratné lahve, Po strništi bos, Masaryk, Pupendo, Ostře sledované vlaky, Tmavomodrý svět nebo třeba Kuky se vrací," uvedl marketingový ředitel Netflixu pro střední a východní Evropu Tomek Ebbig. "Do konce letošního roku se toto číslo zvedne až na 150. Dále budeme mít veškerý populární mezinárodní obsah dabovaný v češtině," dodal.

Mezi připravované filmy z dílny Netflixu patří The Irishman Martina Scorseseho, potom El Camino, film inspirovaný seriálem Perníkový táta, The Laundromat nebo The Two Popes.

Netflix může podle mediálního experta Jana Potůčka těžit ze své exkluzivní produkce, kterou konkurence nemá, ale na druhou stranu mu budou velmi škodit různá veřejná úložiště s nelegálními kopiemi filmů a seriálů, jako je například Uložto. Tam se jeho seriály objevují již delší dobu i s českými titulky od různých nadšenců a stáhnout je lze úplně zdarma. "Dokud se nevyřeší tento problém, nečekám nějaký masovější zájem o Netflix v lokalizované české verzi. Bude také muset hodně investovat do marketingu a propagace, a zdůrazňovat výhody své placené služby, například možnost přehrávání obsahu na jakémkoli chytrém zařízení," řekl ČTK.

Netflix je světová jednička mezi službami poskytujícími zábavu na internetu. Celosvětově má více než 151 milionů předplatitelů. Netflix sledují diváci z celého světa celkem 115 miliard hodin ročně. Netflix je k dispozici ve 190 zemích. Existuje ve 32 jazykových mutacích, včetně té české. To znamená, že vše ze série Netflix Originals pokaždé vyjde ve stejný okamžik ve všech těchto mutacích, a to s dabingem, s titulky, nebo v obou variantách.