Netanjahu telefonoval poprvé s Bidenem jako zvoleným prezidentem

Jeruzalém/Washington - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes poprvé telefonoval s Joem Bidenem po jeho vítězství v amerických prezidentských volbách, informoval deník The Times of Israel. Krátce předtím s Bidenem hovořil i izraelský prezident Reuven Rivlin. Netanjahu už Bidenovi dříve pogratuloval po jeho vítězství ve volbách ze 3. listopadu, vyhýbal se ale tomu, aby ho označil za budoucího prezidenta.

Netanjahu měl "vřelou konverzaci" se zvoleným prezidentem Joem Bidenem, uvedl úřad izraelského premiéra. Podle něj Netanjahu mimo jiné Bidenovi řekl, že mezi Izraelem a USA je zvláštní vztah, který je "pilířem pro izraelskou bezpečnost". "Oba se dohodli, že se v blízké budoucnosti setkají, aby hovořili o mnoha tématech," uvádí se ve sdělení Netanjahuova úřadu.

Izraelský premiér gratuloval Bidenovi a jeho zvolené viceprezidentce Kamale Harrisové na twitteru už 8. listopadu, tedy den poté, co americká média oznámila, že Biden volby vyhrál. Netanjahu se ale v gratulaci i před novináři vyhýbal tomu, aby označil Bidena za budoucího prezidenta. Za důvod je považováno jeho blízké spojenectví s prezidentem Donaldem Trumpem, jehož Biden porazil a který porážku stále neuznal.

Když 8. listopadu premiér gratuloval Bidenovi, aniž by zmínil k čemu, pár minut na to rovněž na twitteru také poděkoval Trumpovi za přátelství, za uznání Jeruzaléma hlavním městem Izraele a za uznání vlády Izraele na Golanských výšinách, za podporu v boji proti Íránu i za "pozvednutí americko-izraelské aliance do bezprecedentních výšin".

Deník The Times of Israel připomněl, že ještě v pondělí Netanjahu před novináři v této věci škobrtnul. "Velmi brzy budu s prezidentem mluvit.., tedy s Joem Biden, který bude zřejmě jmenován příštím prezidentem," opravil se Netanjahu. A odmítl odpovědět na to, co si myslí o Trumpových tvrzeních o podvodech při volbách. "Máme dost politické práce tady," reagoval Netanjahu.

S Bidenem dnes hovořil telefonicky i izraelský prezident Rivlin. "USA nemají pevnějšího spojence než je Stát Izrael, není nic silnějšího než přátelství mezi americkým a izraelským lidem," uvedl podle izraelských médií Rivlin. Bidenovi také řekl, že ho rád přivítá v Jeruzalémě, stejně jako ho rád přivítal v Jeruzalémě, když byl Biden viceprezidentem.