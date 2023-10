Netanjahu při setkání s Bidenem vyzval svět, aby se spojil v boji proti Hamásu

Tel Aviv - Americký prezident Joe Biden dnes v Tel Avivu ujistil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o americké podpoře při boji Izraele s palestinským hnutím Hamás. Netanjahu mu za to poděkoval a vyzval celý civilizovaný svět, aby se spojil v boji proti Hamásu stejně, jako to udělal v boji proti teroristické organizaci Islámský stát (IS). Netanjahu také řekl, že se Izrael v Pásmu Gazy bude snažit co nejvíce vyhnout civilním obětem. Biden a Netanjahu se sejdou s dalšími členy izraelského válečného kabinetu.

"Zatímco Izrael se snaží minimalizovat civilní oběti, Hamás se snaží maximalizovat civilní oběti," řekl Netanjahu po jednání s Bidenem podle deníku Haarec. "Každý den páchají dvojitý válečný zločin – zaměřují se na naše civilisty a schovávají se za své civilisty...ty používají jako lidské štíty," dodal izraelský premiér. Podle něj je Hamás zodpovědný za všechny civilní oběti. Netanjahu také řekl, že nemocnici v Gaze v úterý zasáhla raketa "vypálená palestinským teroristou". "Celý svět byl právem pobouřen, ale pobouření by nemělo směřovat na Izrael, ale na teroristy," dodal.

Netanjahu po jednání s Bidenem také řekl, že "cesta k vítězství bude dlouhá a tvrdá". "Porazíme Hamás a odstraníme tuto strašnou hrozbu z našich životů," řekl izraelský premiér už dopoledne novinářům po boku Bidena. Dodal, že to je v zájmu nejen Izraele, ale všech. Bidena nazval Netanjahua "opravdovým přítelem" a poděkoval mu za rozhodnutí přijet do Izraele během této války.

Biden, který přiletěl do Izraele dnes dopoledne, Netanjahuovi také řekl, že je pobouřen úterní explozí v nemocnici v Gaze. "Podle toho, co jsem viděl, to vypadá, jako by to udělal ten druhý tým, ne vy. Ale je spousta lidí, kteří si tím nejsou jistí," řekl k výbuchu v nemocnici americký prezident podle serveru BBC a dalších médií. Hnutí Hamás v reakci na tento Bidenův výrok uvedlo, že Spojené státy "stojí slepě na straně Izraele".

Výbuch v nemocnici, který si zřejmě vyžádal stovky obětí, podle izraelské strany způsobil pád vadné palestinské rakety vystřelené z blízkosti zdravotnického zařízení na Izrael. Hnutí Hamás od úterního večera tvrdí, že nemocnici bombardovaly izraelské síly.

"Hamás zavraždil 7. října 1400 Izraelců, možná více," řekl dnes také Netanjahu při setkání s Bidenem. Vyzval svět, aby se k Izraeli připojil v boji, který nazval válkou mezi "civilizací a barbarskými silami".

Biden dnes uvedl, že mezi lidmi, které Hamás 7. října zabil, bylo 31 Američanů.

Izraelské ministerstvo zdravotnictví dnes informovalo, že v nemocnicích stále zůstává 332 zraněných, z toho 61 osob je ve vážném stavu.