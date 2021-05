Netanjahu: Izraelské nálety v Gaze budou pokračovat, dokud to bude nutné

Jeruzalém/Dauhá - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes řekl, že Izrael bude pokračovat v náletech v Pásmu Gazy, dokud to bude nutné, a bude se přitom snažit co nejvíce chránit civilisty. Vinu za současné boje premiér připsal islamistickému hnutí Hamás, které v palestinské enklávě vládne. Informovala o tom agentura Reuters. Lídr Hamásu na shromáždění v Kataru pohrozil dalšími útoky proti Izraeli.

"Strana, která nese vinu za tuto konfrontaci, nejsme my. Jsou to ti, kdo na nás útočí," řekl Netanjahu v televizním projevu. "Jsme stále uprostřed této operace, stále ještě není u konce. Tato operace bude pokračovat tak dlouho, jak to bude nutné," dodal.

"Na rozdíl od Hamásu, který má v úmyslu ubližovat civilistům, zatímco se za civilisty schovává, my děláme všechno pro to, abychom zabránili nebo co nejvíce omezili ublížení civilistům a místo toho zasáhli přímo teroristy," uvedl Netanjahu.

Násilnosti mezi Izraelem a Hamásem nyní eskalovaly nejvíce od poslední války v roce 2014. Konflikt se výrazně zostřil v pondělí večer, když Hamás a další teroristická skupina Islámský džihád začaly z Pásma Gazy ostřelovat izraelské území, na což Izrael odpověděl masivními nálety. Ostřelování předcházely koncem ramadánu vícedenní střety Palestinců s izraelskou policií v Jeruzalémě, městě s klíčovým významem pro obě strany. Hamásem vedené ministerstvo zdravotnictví hlásí zatím 145 mrtvých, Izrael na své straně registruje deset mrtvých.

Lídr Hamásu na shromáždění v Kataru pohrozil dalšími útoky proti Izraeli

Lídr politického křídla Hamásu Ismáíl Haníja dnes prohlásil, že skupina neustoupí útokům izraelských vojsk. Pohrozil přitom, že bojovníci Hamásu zatím nevyužili veškeré prostředky, které mají k dispozici. Informovala o tom agentura AP. Prohlášení přichází v době intenzivních bojů mezi Izraelem a radikálním hnutím Hamásem, které vládne v Pásmu Gazy.

Haníja hovořil před velkým davem v katarské metropoli Dauhá. Prohlásil, že "odpor je nejkratší cestou do Jeruzaléma" s tím, že Palestinci nebudou akceptovat nic méně než palestinský stát, jehož hlavním městem bude Jeruzalém.

"Sionistický nepřítel udeřil na Gazu, srovnal se zemí výškové budovy, podnikl masakry," řekl Haníja s tím, že s eskalací izraelských útoků "zesílí odpor na vyšší úroveň".