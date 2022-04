Nestrašil: Víme, že to bude těžké, ale snad nám naše hra přinese úspěch

Třinec - Třineckého útočníka Andreje Nestrašila ani nepřekvapilo, že Mladá Boleslav vyřadila ve čtvrtfinále nejlepší tým základní části Hradec Králové. Středočeský klub, který vstupoval do play off až z jedenácté pozice, se tak po roce opět postaví v semifinále Ocelářům. Série začne v neděli pod Javorovým.

"Je to play off. Základem je se do něj dostat a pak už je to otevřené pro každého," řekl Nestrašil v rozhovoru s novináři k úspěšné cestě Mladé Boleslavi mezi nejlepší čtyřku.

"Kdybychom před sezonou vždy dokázali přesně otipovat, jak to dopadne, tak sázkové kanceláře nemají práci. Vždycky se nějaké překvapení stane. Boleslav skvěle bruslí a jejich soupeř si ani na chvíli neodpočine. Pořád jezdí, hrají poctivě. To je, myslím, jejich největší síla," vyzdvihl Nestrašil.

Třinec svedl minulý rok s Mladou Boleslaví v cestě za svým třetím titulem vyrovnanou bitvu, kterou rozhodl až sedmý zápas. V této základní části ale ve vzájemných zápasech dominoval: ztratil jen bod, dvakrát udržel čisté konto a celkově soupeři nasázel 18 branek.

"Čtyřikrát jsme je sice v základní části zdolali, ale víme, že to bude velmi těžké. I kluci říkali, že loni byla semifinálová série velmi vyrovnaná, že hráli hodně nepříjemně. Budeme ale hrát pořád to naše a budeme doufat, že nám to bude vycházet," přál si Nestrašil.

Právě Nestrašil byl s dvěma góly nejlepším střelcem týmu ve čtvrtfinále s Vítkovicemi, kterou obhájce titulu vyhrál 4:0. Celkově ale dali Oceláři v derby jen devět branek ve čtyřech zápasech. "Tak to někdy je. Jsou série, kdy na výhru stačí dva nebo tři góly. My chceme zápasy v prvé řadě vyhrávat, nepotřebujeme dávat sedm gólů," podotkl Nestrašil.

"Když přijde zápas, kdy to bude soupeři padat, tak třeba budeme i my hrát trošku jinak a gólů dáme víc. V tomto týmu je ale skvělé, že každý chce vyhrát. Není to o tom, že já si dám gól, ty si dáš gól a všichni si uděláme pohodu. Jdeme za cílem, který máme. A tím cílem je vyhrávat zápasy," doplnil Nestrašil.

V 31 letech hraje první play off v české extralize mužů. Všímá si jednoho velkého rozdílu ve srovnání s NHL a KHL, kde v posledních letech působil. "Abych byl upřímný, tak mi přijde, že proti světu nebo proti trendu, kam se hokej ubírá, je tady spousta osobních soubojů. Taková ta hákování, přidržování... Je hrozně těžké se přes soupeře dostat. To ve světě, když se dívám třeba na zápasy NHL, už vůbec není. Jakýkoliv krosček nebo přidržení je okamžitě faul. Tohle je tady hrozně náročné, je hodně osobních soubojů, všichni se snaží dobře bránit," podotkl Nestrašil.

Na dotaz, zda je problém v rozhodčích, že fauly nepískají, se s úsměvem ohradil. "To na mě nešijte, takovouhle boudu," smál se. "Jen říkám, jaký z toho mám pocit, když jsem na ledě. Je to můj osobní názor, je to otázka ligy, ne specificky rozhodčích nebo jednotlivců. Jen mám takový pocit, že tyhle háčky a držení se tady nechávají ještě trošku víc než třeba v Rusku. Ale je samozřejmé, že styl pískání se mění v každé lize a v play off se to trošku víc pouští," přiznal.

Ještě jedna věc je pro Nestrašila nová. Těsně před startem play off se mu narodil syn. "Myslel jsem si, že až se stanu otcem, tak mě některé věci budou méně vytáčet, ale vůbec to není pravda," rozesmál se. "Prostě jsem si myslel, že člověk bude mít jako táta trošku větší nadhled, ale nemám ho," přiznal.

Do všech činností ohledně péče o syna se zapojuje. Přebalí, vykoupe. S úsměvem dodal, že nemá nouzi ani o klubové oblečení pro malého. "Už máme úplně všechno! A teď mi ještě můj patnáctiletý brácha, který přestoupil do Sparty, poslal nějaká bodýčka se sparťanským eskem. To jsem ale zamítl. Hned jsem mu říkal, že se toho zbavíme. Malý je Ocelář!" zdůraznil Nestrašil.

Zavedl i preventivní opatření, aby se vyspal. "Přestěhoval jsem se do jiné ložnice, tam jsem si udělal svůj koutek a pohodu. Musím spát. Čeká nás těžká série, tak přes to nejede vlak," dodal.