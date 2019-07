Nespresso Talents vyhrály studentky FAMU s Tell Me Your Flavour

Nina Ovsová (vlevo) a Adela Križovenská převzaly 3. července 2019 na 54. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech první cenu za animovaný film Tell Me Your Flavour v soutěži krátkých vertikálních filmů Nespresso Talents 2019.

Nina Ovsová (vlevo) a Adela Križovenská převzaly 3. července 2019 na 54. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech první cenu za animovaný film Tell Me Your Flavour v soutěži krátkých vertikálních filmů Nespresso Talents 2019. ČTK/Šulová Kateřina

Karlovy Vary - Na filmovém festivalu v Karlových Varech převzali ocenění mladí tvůrci, kteří se svými snímky uspěli v soutěži Nespresso Talents 2019. Zadání krátkých vertikálních filmů bylo téma Jsme to, co jíme. Nejvíce porotu zaujal animovaný film Tell Me Your Flavour autorek Niny Ovsové a Adely Križovenské.

"My se už delší dobu věnujeme animaci, takže nám přišlo úplně přirozené, že to téma zpracujeme animovaně. U toho jídla nám přišlo, že se to přímo nabízí. Náš film je krátký animovaný dokument, který vypráví příběh čtyř lidí, našich kamarádů, o jejich vztahu k jídlu," uvedla Ovsová. Příběhy lidí nakonec ve filmu vypráví samo jídlo a přibližuje tak jejich identitu, doplnila druhá z autorek. Obě mladé tvůrkyně studují animovanou tvorbu na FAMU.

Na druhém místě v soutěži skončil Jáchym Bouzek se snímkem Hunger. V něm si beze slov pohrává s podobou lidských charakterů a jejich oblíbených pokrmů. Třetí oceněný autor byl David Bukva s filmem Jsme to, co jíme, portrétem děvčátka milujícího zdravé jídlo.

Porota vybírala ze 40 krátkých filmů. V porotě zasedli Darina Křivánková, Michaela Pavlátová a Karel Kovář alias Kovy. "Vybrat z natolik rozmanité skupiny krátkých filmů tři finalisty byl velký oříšek. Soutěži se podařilo přitáhnout nápaditá díla, která si hrají s vertikálním formátem a tematickým konceptem skvěle," uvedl známý youtuber Kovy. Oceněné snímky podle Michaely Pavlátové porotu přesvědčily vysokou formální kvalitou, vtipem, hravostí a originalitou.

Nespresso Talents je soutěž pro mladé začínající tvůrce, letos vstoupila už do čtvrtého ročníku. Mezi bývalé vítěze mezinárodní sekce Nespresso Talents patří například Daria Kascheeva, která letos zabodovala na prestižním festivalu animovaných filmů ve francouzském městě Annecy. Její snímek Dcera získal Křišťálovou cenu v soutěži studentských filmů i cenu dětské poroty za nejlepší studentský film.