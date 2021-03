Nešlo nic dělat, měl jsem pak špatný pocit, řekl Roofe o Kolářovi

Glasgow - Útočník Rangers Kemar Roofe uvedl, že měl po zranění slávistického brankáře Ondřeje Koláře, kterému v osmifinálové odvetě Evropské ligy způsobil tržnou ránu na hlavě a zlomeninu v obličeji, špatný pocit. S týdenním odstupem anglický fotbalista prohlásil, že rozhodně nešlo o úmysl.

"Byla to doslova ošklivá nehoda. Lidé, co mě znají, vědí, že takový typ hráče ani člověka nejsem. Nikdy nejdu na hřiště s tím, abych se rval nebo někoho zranil. Chci jen podat dobrý výkon a pomoct týmu vyhrát. O to jsem se taky snažil," řekl Roofe v podcastu Super 6.

Bývalý hráč Leedsu či Anderlechtu naznačil, že mohl být přemotivovaný. Do utkání přišel v 55. minutě za stavu 0:1 a již za sedm minut hřiště opouštěl s červenou kartou.

"Byl jsem na lavičce a zvlášť jako útočník chcete pomoct. Když jsem viděl míč, bral jsem to tak, že je to dobrá šance. Rozhlédl jsem se a viděl, že jsem sám. Pak jsem se otočil zpátky k míči, který se extrémně odrazil. Na hlavičku to bylo moc vysoko, tak jsem to zkusil nohou. Trefil jsem míč první a pak jsem zasáhl toho brankáře, protože běžel přímo proti mně," uvedl Roofe, kterého čeká disciplinární trest od UEFA.

"V té chvíli jsem si ani nevšiml, že jsem ho kopl do obličeje. Oba jsme upadli, on na tvář. Až když se otočil, viděl jsem tu krev. V první moment je to špatný pocit. Jdete ze hřiště a cítíte se mizerně, protože jste zranili jiného profesionálního fotbalistu, i když jste to nechtěli. Byla to nehoda. Byl jsem u míče první a ten brankář se se mnou srazil. Nemohl jsem s tím nic dělat," prohlásil osmadvacetiletý fotbalista. "Pro toho gólmana to je špatné. Vážně mu to ublížilo," uvedl Roofe.

Slavia v Glasgow vyhrála 2:0 a po předchozí remíze v Edenu postoupila do čtvrtfinále. Její úspěch zastínilo obvinění obránce Ondřeje Kúdely, že v závěru zápasu rasisticky urazil domácího záložníka Glena Kamaru. Finský reprezentant tmavé pleti nejprve českého hráče naháněl po trávníku a pak ho při domluveném setkání v útrobách stadionu podle slávistů napadl pěstmi. Kúdela popírá, že by soupeři nadával rasisticky. Roofe tvrdí, že Kamara by jinak takhle nereagoval.