NERV bude jednat měsíčně, hlavním tématem je nyní rozpočet či energetická krize

Praha - Členové Národní ekonomické rady vlády (NERV) se na dnešním prvním setkání dohodli, že by měli jednat pravidelně jednou měsíčně. V pracovních skupinách, které se týkají veřejných financí, energetické udržitelnosti, rodinné politiky a vědy, výzkumu a školství, by to mělo být častěji. Novinářům to po jednání rady řekl člen rady a hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

Úřad vlády v tiskové zprávě uvedl, že důležitým tématem jednání byl státní rozpočet. V dohledné době se podle úřadu sejde pracovní skupina pro veřejné finance a zabývat se bude mimo jiné nutností aktualizovat státní rozpočet pro letošní rok.

Marek k jednáním o rozpočtu uvedl, že dnešní diskuse byla otevřená všemi směry. A i témata, která byla dříve prezentovaná jako neprůchodná, tak se podle něj možná stanou průchodnějšími. Jde například o možnost zvyšování daní. "Nejen odborná veřejnost, ale i politická reprezentace začíná cítit, že je potřeba se dívat na všechny možnosti ve státním rozpočtu, včetně zvyšování daní," uvedl.

NERV dále diskutoval podle Úřadu vlády ČR o sociálních opatřeních ministerstva práce a sociálních věcí nebo chystaném úsporném tarifu, který připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Dalším tématem byla i problematika bydlení.

Podle Marka NERV dnes vymezil jako jedno z témat i snahu definovat skupiny populace, na které by měla být zaměřená státní pomoc. Ohledně konkrétních návrhů podle Marka ministři prezentovali kroky, které bude již dnes schvalovat vláda, a NERV je tak nemohl nijak ovlivnit. "Ale u dalšího rozhodování se bude doufám s NERVem počítat s předstihem," uvedl.

Ohledně letošního státního rozpočtu ministerstvo financí (MF) chystá novelu. V případě rozpočtu na příští rok MF v předběžném pracovním návrhu naplánovalo schodek 295 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ale následně uvedl, že schodek rozpočtu by měl být podle něj příští rok nižší než letošních 280 miliard Kč. Ohledně novely letošního rozpočtu ministr sdělil, že by schodek měl být určitě nižší než 350 miliard Kč.

V souvislosti s energetickou krizí vláda dnes projedná úsporný energetický tarif pro domácnosti. Stát by měl lidem na část spotřeby podle dřívějších informací zajistit slevu 15 až 20 procent. Tarif by měl platit od nadcházející topné sezony. Náklady státního rozpočtu na tuto pomoc ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) odhadl mezi 16 až 24 miliardami korun.

Činnost NERV vláda obnovila v květnu s tím, že úkolem rady bude navrhovat zásady a parametry reforem klíčových veřejných systémů, například důchodového systému, které mají vliv na veřejné finance a jejich transparentnost. NERV má 19 členů. Jde o ekonomy i odborníky z dalších oblastí a byznysu, někteří z nich už v minulosti členy rady byli.