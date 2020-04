NERV a koalice dnes projednají zrušení daně z nabytí nemovitosti

Praha - Národní ekonomická rada vlády (NERV) a koaliční rada vlády dnes projednají návrh ministerstva financí na zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitých věcí a s tím související zrušení daňových odpočtů u nových hypoték. NERV by měl také projednat návrh MF, aby si firmy a podnikatelé mohli uplatnit zpětně daňovou ztrátu.

Novelu zákona o dani z příjmu, která obsahuje umoření daňové ztráty, v úterý bez výsledu projednala vláda. MF to představilo jako jedno z opatření v souvislosti s šířením koronaviru. Odborníci upozornili, že toto opatření nelze vnímat jako okamžitou pomoc firmám. Nárok na pomoc vznikne totiž po vyměření ztráty za rok 2020, tedy až v roce 2021.

Zrušené daně MF odůvodnilo snahou zlepšit dostupnost bydlení ve vlastním pro mladé lidi, kterým v okamžiku po nákupu domu či bytu zbude více peněz v hotovosti. Spolu s tím MF chce také prodloužit tzv. časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z pěti na 15 let. Podle úřadu by to mělo omezí prostor pro spekulanty na realitním trhu a dále podpoří pořizování vlastního bydlení.

Kvůli zrušení daně z nabytí nemovitých věcí by státní rozpočet podle MF přišel po zbývající část letošního roku o 10,6 miliardy korun a v následujících letech o 13,8 miliardy korun. Zrušení odpočtů by naopak mělo podle MF na veřejné rozpočty pozitivní dopad.