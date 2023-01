Nerudová se s Pavlem v pondělí dohodne na konkrétní podobě podpory

Praha - Neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová po setkání s Petrem Pavlem řekla, že se v pondělí dohodnou na konkrétní podobě její podpory před druhým kolem prezidentské volby. Dodala, že všechny formy jsou otevřené. Řekla to novinářům po návratu ze schůzky do svého volebního štábu. Pavel skončil v prvním kole voleb první, Nerudová třetí se zhruba 14 procenty hlasů.

Podle Nerudové na dnešní schůzce spolu s Pavlem mluvili jen krátce a zatím nekonkrétně. Chtěla mu hlavně pogratulovat.

"Potřebujeme se na to trošku vyspat. V pondělí se dohodneme, jak můžu pomoci v tom, aby zlo v této zemi dostalo stopku," řekla Nerudová. Za zlo při svém odpoledním vystoupení označila lídra hnutí ANO Andreje Babiše, který v prvním kole voleb skončil druhý.

Podle Nerudové jsou "všechny varianty" jejího zapojení otevřené. "My se skutečně musíme dohodnout, jaké formy podpory i jim by vyhovovaly, jakou kampaň oni teď budou dělat, protože těch 14 dní ta kampaň bude vypadat úplně jinak. Od toho je ta schůzka v pondělí, abychom se dohodli, jak budeme spolupracovat," řekla Nerudová.

Podle Nerudové výsledek prvního kola prezidentských voleb ukázal, že Česko není nejspíš ještě připraveno na prezidentku. Vidí ale za rozdělením hlasů hlavně strach z Babišova zvolení hlavou státu. "Především je to ale velký strach z toho, že by se prezidentem mohl stát Andrej Babiš. To je ten důvod toho výsledku," řekla Nerudová.

Nevyloučila, že by případně mohla založit politickou stranu. Ve volebním štábu o tom mluvili její dobrovolníci. "Já myslím, že nic z těch variant není vyloučeno. Musím mluvit se svými přáteli, s dobrovolníky - a uvidíme. Mohu vás ujistit, že skutečně ve veřejném prostoru zůstanu, že si uvědomuju, jak strašně důležitá ta témata životního prostředí, domácího násilí, rovnosti ve společnosti jsou. Těch témat se nevzdám a budu za ně dál bojovat," řekla neúspěšná prezidentská kandidátka.

Poté se večer sešla s dobrovolníky z volebního štábu a děkovala jim. Několik desítek lidí ji odměnilo skandováním: "Za pět let znovu, za pět let znovu!" Následoval aplaus. Nerudová opáčila, že si myslí, že se setkají dřív. "Takže všichni přemýšlejte!" řekla širšímu týmu, který tvořili hlavně mladí. Ti odpověď znovu skandovali: "Začneme hned, začneme hned!"

Nerudová chce nyní hlavně odpočívat. Podotkla, že v nejbližších hodinách a dnech měla v plánu se vyspat. Zapochybovala, zda se jí to podaří. Na nejbližší dny má už stanovený další program.