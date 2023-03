Nerudová: Pavel vyjádřil zájem o konzultace o důchodové reformě

Praha - Prezident Petr Pavel vyjádřil zájem o konzultace mimo jiné o důchodové reformě nebo daňové politice. Po dnešním setkání na Pražském hradě to uvedla Pavlova protikandidátka z prezidentských voleb, ekonomka Danuše Nerudová. Bude mít roli externí expertky, komunikovat spolu budou ad hoc. Dnes probírali také témata zaměřená na mladé lidi.

"Vyjádřil zájem, jestli by mohl konzultovat věci kolem důchodové reformy. S tím mu samozřejmě ráda poradím, respektive ráda mu dám svoje stanovisko a svůj názor," řekla novinářům Nerudová, která dříve působila jako předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody. S prezidentem se dohodla také na konceptu další spolupráce v prosazování témat, na která se zaměřují mladí lidé. K tomu se opět setkají koncem května.

Jednání o důchodové reformě je podle Nerudové důležité uchopit velmi citlivě. "Je potřeba konsenzus napříč politickým spektrem," poznamenala. Jde podle ní o jednu z posledních příležitostí, jak udělat takové změny, aby generace, jež půjde kolem roku 2050 do důchodu, měla penzi zajištěnou.

Důchodový systém je ve schodku. Podle schváleného rozpočtu mají být příjmy z odvodů o 62,5 miliardy korun nižší než výdaje. Suma je bez mimořádné červnové valorizace kvůli inflaci, na kterou by jen pro letošek mělo být potřeba dalších 15,4 miliardy korun. Podle expertů je v nynější podobě systém neudržitelný. Vydaná suma výrazně poroste poté, co do penze odejdou silné ročníky 70. let, takzvané Husákovy děti. Naopak lidí v aktivním věku, kteří budou na důchody přispívat, ubyde.