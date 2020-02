Nerovný přístup ke zdravotní péči škodí všem, píše Corriere della Sera

Řím - Před 30 lety epidemiolog Michael Marmot prokázal souvislost mezi sociálními podmínkami a dobrou fyzickou a duševní kondicí populace i délkou života. Vše, co se týká nerovnosti v otázce zdraví, lze změnit. Je nezbytné vytvořit podmínky pro ty, kteří nemohou naplno žít, píše italský deník Corriere della Sera. Sociální nespravedlnost zabíjela lidi ve velkém měřítku, uvedl Marmot.

Sociální determinanty zdraví, tedy společenské a ekonomické okolnosti ovlivňující zdraví, jsou výživa, vzdělání a společenské postavení.

Například vzdělání ovlivňuje zdravotní stav dvěma způsoby. Především pomáhá lidem rozvíjet schopnosti, které jsou důležité pro každý aspekt života, ať už jde o to, jak se vypořádat s byrokracií, nebo o plánování vlastní budoucnosti.

Tyto sociální schopnosti jsou důležité při rozhodování týkajícím se zdraví. Jste v práci stresovaní? Tyto schopnosti vám pomohou stres zvládnout. Za druhé, vzdělání poskytuje lepší pracovní příležitosti, vyšší příjem a lepší životní podmínky, které jsou pro zdraví důležité.

A pokud jde o nezaměstnanost? Ztráta práce znamená finanční ztrátu: ztrátu peněz, které nám dávají možnost žít zdravě. Nezaměstnanost také znamená ztrátu všech pozitivních aspektů, které práce nabízí: smysl života, osobnostní rozvoj, sociální vztahy a postavení. To vše je pro zdraví důležité.

Když nemáte peníze, abyste nakrmili své děti, nemůžete být "kompetentní". To může zdraví nepochybně ohrozit. Z hlediska psychosociálního je důležité mít kontrolu nad svým životem. Důkazy o tom, že chybějící kontrola souvisí se špatným zdravím, poskytuje epidemiologie, psychobiologie i studie na zvířatech. Pokud jde o politiku, je třeba mít možnost situaci ovlivňovat. Pak je pravděpodobnější, že výsledky budou pro zdraví pozitivní.

V srpnu 2008 vydal výbor Světové zdravotnické organizace (WHO) zabývající se sociálními determinantami zdraví zprávu, která vybízela k vyrovnání rozdílů v oblasti zdraví. Je však těžké hodnotit, do jaké míry se to podařilo. Ve světě se stalo mnoho věcí, aby bylo možno hovořit o výsledcích dosažených na globální úrovni. Pod vlivem této zprávy se však zrodily další výbory v Evropě, v Americe a ve Středomoří.

Dosud panuje názor, že zdraví závisí na přístupu ke zdravotní péči. Je na novinářích a dalších expertech na komunikaci s veřejností, aby tlumočili vědecké důkazy způsobem, který je srozumitelný.

Tým Michaela Marmota nedávno publikoval zprávu o situaci na poli zdraví v Británii. Tam nerovnost ve zdravotním stavu obyvatel vzrostla a v nejchudších krajích země poklesla délka života.

Informace o zdraví se výrazně zlepšily. Velkým problémem pro většinu zemí jsou sanitární nerovnosti, zdraví zhoršené do určité míry sociálním postavením: vzděláním, příjmem, způsobem bydlení.

Jako jednotlivci můžeme do jisté míry k odstraňování nerovností přispět. Každý z nás může usilovat o vytváření soudržnějších a udržitelnějších komunit a přesvědčovat politiky o nezbytnosti změnit politiku tak, abychom dospěli k odstranění nerovností. Individuální činnost má větší naději na úspěch spíše na úrovni města než na celostátní úrovni.