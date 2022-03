Nepotřebuju nikomu nic vzkazovat, reagoval Bale po velšském postupu

Cardiff - Útočník Gareth Bale nastoupil v této sezoně za Real Madrid pouze k pěti utkáním, reprezentaci Walesu ale táhne za premiérovou účastí na mistrovství světa od roku 1958. Jedna z největších fotbalových hvězd současnosti ve čtvrtek dvěma góly rozhodla v semifinále play off o výhře 2:1 nad Rakouskem a přiblížila tým k postupu na turnaj v Kataru. Svůj skvělý výkon ale nebere jako odpověď na kritiku, která se na něj snáší kvůli nevydařené sezoně na klubové úrovni.

"Nepotřebuju nikomu nic vzkazovat. To by byla jen ztráta času. Je odporné, co se o mně píše, lidé by se měli stydět," uvedl Bale pro Sky Sports.

Dvaatřicetiletý útočník i vinou častých zranění nastupuje jen sporadicky a je pravděpodobné, že v létě po skončení smlouvy "Bílý balet" po devíti letech opustí. Po nedělním debaklu 0:4 v "El Clásicu" s Barcelonou byl kritizován, jelikož madridskému celku kvůli zranění zad chyběl a o pár dní později už trénoval s reprezentací. Ve čtvrtek zvládl plnou porci minut, střídán byl až v nastavení.

S ostrou kritikou přispěchala španělská média i po výhře Walesu nad Rakouskem. "Bale. Jdi. Domů. Hned. V tomto pořadí," napsal ve svém sloupku šéfredaktor deníku AS Tomas Roncero.

"Včera večer opět povstal jako velký válečník ze země draka a předvedl skvělý výkon. Real Madrid by na něj byl pyšný, kdyby se před čtyřmi dny nevykašlal na tým, nepředstíral zranění a trapně se vymluvil z Clásica s Barcelonou," dodal.

Balea nešetřil ani list Marca, který o něm informoval s titulkem: Velšská pijavice. "Usadil se v Realu a svému hostiteli vysává krev i peníze, aniž by mu něco vrátil," napsal v komentáři Manuel Julia.

"Na rozdíl od jiných, jako jsou blechy, štěnice nebo vši, parazit Bale neštípe a nesvědí, jen se pohrdavě vysmívá v ponižujícím obřadu, který však naštěstí jako řada pohrom jednou skončí," dodal.

Podobná situace nastala už v listopadu, kdy Bale po dvouměsíčním zranění pomohl Walesu k vítězství v klíčovém duelu s Běloruskem a následně opět dva měsíce absentoval. Emotivní oslavu po prvním gólu ale podle svých slov neadresoval svým kritikům a plně se soustředí jen na postup na MS.

"První polovina úkolu je za námi. Teď si můžeme užít vítězství a pak se soustředit na rozhodující zápas," dodal Bale. Wales odehraje finále play off opět v domácím prostředí, předtím ho ale ještě čeká v úterý přípravné utkání s českým výběrem.

Bale otevřel skóre v 25. minutě výstavní ranou z přímého kopu, když takřka dokonale trefil levý horní roh branky. "Jeden z nejlepších přímých kopů, jaký jsem kdy viděl," uznal velšský kouč Rob Page.

Po změně stran přidal Bale křížnou střelou druhý zásah. Rakousko snížilo po vlastní brance Bena Daviese, na vítězství Walesu už se ale nic nezměnilo. "Výhru jsme si naprosto zasloužili. Máme skvělé a zkušené hráče, kteří si dokážou poradit s velkými zápasy," citovala Page agentura APA.

Finále play off čeká jeho tým nejdřív v červnu, kdy se odehraje semifinále Skotska s Ukrajinou. To bylo odloženo kvůli ruské vojenské invazi na Ukrajinu.