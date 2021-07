Právě zveřejněno

Plzeň - Fotbalista Radim Řezník se v létě stal v Plzni nepotřebným a vedení klubu dlouholeté opoře dalo svolení hledat si nové angažmá. Dvaatřicetiletý krajní obránce ale kvůli rozsáhlé marodce nakonec v týmu Viktorie zůstal. V úvodním kole první ligy Řezník nastoupil v základní sestavě a vítězným gólem pomohl k domácímu triumfu 2:1 nad Mladou Boleslaví, kde paradoxně hostoval v jarní části minulé sezony.

"Vyšlo to tak, že první kolo bylo s Boleslaví a dal jsem gól. Nebyl jsem tam nějak dlouho, ale jsem rád za gól a za to, že jsme urvali tři body. Nějaké hecování proběhlo jenom s boleslavským kondičákem, který je Plzeňák a docela jsme si sedli. S hráči moc ne," řekl Řezník v nahrávce pro média od západočeského klubu.

Ve 36. minutě využil nedůsledné boleslavské obrany a navázal na vedoucí trefu Jeana-Davida Beauguela. Hosté však po změně stran přidali, snížili gólem Milana Škody a sahali po vyrovnání. Viktoria bez řady zraněných hráčů ale s vypětím sil nejtěsnější náskok udržela.

"Začátek je vždycky těžký. I když to nebylo podle představ, jak bychom asi chtěli hrát, tak jsme tři body urvali. Na start soutěže je to strašně důležité, kór doma. Bylo to odpracované, každý se vydal. Viděli jsme, jaké bylo počasí, hráči měli i křeče. Jsme rádi, že jsme to zvládli," uvedl ostravský odchovanec.

Kvůli zranění musel odstoupit v 67. minutě. "Trochu mě zatáhlo u lýtkového svalu, u achilovky. Rozhodli se, že mě vystřídají, možná bych si řekl i já. Doufám, že to nebude nic vážného a bude to jenom zatáhlé. Kluci mě musí dát dohromady, abych byl co nejdříve dobrý," prohlásil trojnásobný český reprezentant.

Svěřenci trenéra Michala Bílka ve čtvrtek sehrají v Jerevanu odvetu 2. předkola Evropské konferenční ligy s běloruským Dynamem Brest. Favorizovaná Plzeň úvodní zápas doma vyhrála 2:1.

"Každé vítězství je pro nás dobré. Viděli jsme, že Brest umí hrát fotbal a nečeká nás nic jednoduchého. Hrajeme v Jerevanu, kde bude teplo, takže to musíme zvládnout," upozornil Řezník. "Škoda, že jsme v prvním zápase nepřidali třetí gól, mohlo to skončit jinak, ale dostali jsme na 2:1. Ale jsme dost zkušené mužstvo a věřím, že postoupíme," dodal rodák z Českého Těšína.