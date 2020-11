Neporažený Třinec může stáhnout manko na lídra, doma vyzve Plzeň

Praha - Šlágrem dnešního šestizápasového programu hokejové extraligy bude duel dosud neporaženého Třince s lídrem soutěže Plzní. Poslední České Budějovice se představí na ledě Vítkovic s jasným cílem ukončit čekání na první vítězství od návratu mezi elitu. Vedle čtyř duelů 19. kola se odehrají i dvě dohrávky.

Třinec je k nezastavení a vyhrál všech osm utkání. Jeden z trenérů Marek Zadina doufá, že si tým pohodu podrží i v dalších zápasech. "Jsme rádi, že se nám daří, a samozřejmě v tom chceme pokračovat. Ale víme, že soupeř je nesmírně kvalitní, vede tabulku a také má sérii výher za sebou," konstatoval Zadina.

Plzeň ve všech 11 zápasech sezony bodovala a pod Javorovým bude usilovat o desátou výhru v řadě. "V Třinci na nás čeká velká prověrka. Stejně tak i na ně. Myslím si, že by to mohl být opravdu dobrý zápas, utkají se dva týmy, které jsou v tabulce nahoře. Vnímám to jako souboj o první místo. Stoprocentně," uvedl pro klubový web hlavní kouč Ladislav Čihák. "Třinci se daří, nám také, máme v zádech nějakou šňůru. Víme, že Oceláři mají velkou sílu jak v útoku, tak v obraně," doplnil útočník Petr Kodýtek.

Karlovy Vary přivítají Brno v dobrém rozpoložení. Tým Energie za poslední tři zápasy neztratil ani bod a za předchozí dva duely inkasoval jediný gól. "Zaměřili jsme se na tu obranu, protože jsme dostávali fakt hodně gólů. Snažíme se hrát dozadu a takový hokej, jaký jsme hráli. To my potřebujeme. Když budeme každý dělat na sto procent, co máme, tak můžeme být úspěšní. Víme, že každý soupeř je silný, ale když budeme plnit vše na 120 procent, nějaké body můžeme udělat vždy," řekl brankář Filip Novotný.

V Karlových Varech bude chtít Kometa napravit zaváhání z Pardubic (1:2). Tam nastoupil tým poprvé s kompletním elitním útokem Muller - Holík - Zaťovič, ale prosadil se pouze posledně jmenovaný. "Chce to čas, napřed jsme nebyli čtyři týdny na ledě, teď hrajeme ob den. Musí si to sednout," přál si útočník Martin Zaťovič před utkáním na západě Čech.

Zlín v Litvínově zradila produktivita, takže úkol pro duel s Mladou Boleslaví zní jasně. Jenže tým má problémy se složením útočných formací, mimo budou stále Fořt a Fryšara. "Je to problém, každá lajna potřebuje čas na sehrání. Nemáme moc na výběr," podotkl trenér Robert Svoboda, že kádr není nijak široký. Po dvou porážkách je tým odhodlán dospět k bodům.

Mladoboleslavští potřebují zastavit nepříjemnou minisérii tří zápasů, které prohráli vždy těsně o gól, v posledních dvou případech dokonce až v prodloužení. "Zápasy rozhodují přesilovky. To se nám vůbec nepovedlo. Musíme to zlepšit, jinak to bude kámen úrazu," prohlásil pro klubový web útočník Oscar Flynn po porážce 2:3 se Spartou.

Vítkovičtí chtějí proti nováčkovi potvrdit cenné vítězství z Liberce. "Pozor na Budějovice, právě proto, že se jim v předešlých zápasech nedařilo získat vítězství, tak s každým dalším utkáním poroste jejich chuť a snaha to zlomit. Takové série se nelámou krásným hokejem, ale lámou se ubojovaným výkonem," upozornil kouč Mojmír Trličík.

Českobudějovičtí třikrát po sobě nebodovali a tíží je série už deseti porážek od startu ročníku. Poslední byla prohra 3:6 v Třinci. "Oceláři mají velkou kvalitu a my jsme v některých momentech vypadali trošku ustrašeně," konstatoval kouč Václav Prospal.

Dohrávka 3. kola svede dohromady Liberec a Litvínov. Bílí Tygři se pokusí odčinit nepovedené úterní vystoupení s Vítkovicemi (0:3). "Musíme se ještě víc tlačit do brány, být celkově důraznější a řešit situace jednodušeji," zdůraznil útočník Michal Bulíř.

Tým Vervy naopak čisté konto uhájil proti Zlínu (1:0). "Potřebovali jsme už nutně doma vyhrát a jsme rádi, že se to podařilo. Teď na to hlavně navázat, nenechat se uchlácholit a ty body sbírat pravidelně. Musíme hrát stejně jako poslední zápasy, jen chodit ještě víc do brány a věřit, že góly přijdou. I třeba v přesilovkách, kde ten prostor na zlepšení určitě je," připustil litvínovský útočník Viktor Hübl.

Dohrávka 7. kola nabídne konfrontaci dvou celků se zcela odlišnou formou. Olomouc po sérii šesti porážek, v nichž dosáhla na jediný bod, přivítá Spartu. Pražané jsou hned za vedoucí Plzní, bodovali osmkrát v řadě a jen jednou během tohoto období prohráli.

Statistické údaje před dnešními zápasy: 19. kolo: HC Oceláři Třinec (3.) - HC Škoda Plzeň (1.). Začátek zápasu: 17:00. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 8 zápasů/16 bodů (4 branky + 12 asistencí) - Milan Gulaš 11/17 (6+11). Statistiky brankářů: Josef Kořenář průměr 2,30 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,35 procenta, Jakub Štěpánek 2,18 a 90,43 - Dominik Frodl 2,07 a 92,58. Zajímavosti: - Třinec vyhrál všech osm zápasů v této sezoně a ztratil jediný bod. - Oceláři sehrají sedmý duel během 14 dnů a doma se představí počtvrté za sebou. - Plzeň vyhrála devětkrát za sebou a bodovala ve všech 11 duelech v této sezoně, přičemž jen jednou prohrála. - Oceláři porazili doma Plzeň čtyřikrát za sebou a Indiáni na jejím ledě naposledy uspěli 4. dubna loňského roku po výsledku 3:2 ve druhém utkání semifinále, které nakonec i přes stav 0:2 na zápasy ovládl pozdější mistr Třinec 4:3. - Třinecký útočník Michal Kovařčík dnes slaví 24. narozeniny. HC Energie Karlovy Vary (6.) - HC Kometa Brno (9.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: David Kaše 7/8 (2+6) - Peter Schneider 8/7 (6+1). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,27, 92,98, Jan Růžička 2,32 a 89,39 a jednou udržel čisté konto - Lukáš Klimeš 2,28 a 92,71, Karel Vejmelka 3,55 a 88,00. Zajímavosti: - Energie třikrát za sebou naplno bodovala a vyhrála pět z posledních šesti zápasů. - Karlovy Vary, které venku ze čtyř vystoupení neztratily ani bod, doma prohrály tři z pěti utkání. - Kometa čeká venku na první tříbodový zisk. Dosud v sezoně mimo svůj led jednou vyhrála po samostatných nájezdech, jednou prohrála v prodloužení a dvakrát nebodovala. - Brňané, kteří sehrají sedmý duel během 14 dnů, prohráli čtyři z posledních šesti zápasů. - Kometa vyhrála čtyři z posledních šesti vzájemných utkání. - Útočník Tomáš Vincour z Komety dnes slaví 30. narozeniny. PSG Berani Zlín (10.) - BK Mladá Boleslav (7.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 9/7 (2+5) - Radim Zohorna 9/9 (4+5). Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,12, 94,07 a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 4,00 a 88,89 - Gašper Krošelj 2,40 a 88,99, Jan Růžička 2,69 a 87,78. Zajímavosti: - Zlín po předešlých dvou výhrách dvakrát za sebou nebodoval. - Berani po úvodních třech domácích duelech bez zisku bodu naposledy na vlastním ledě zdolali Pardubice 3:2 po samostatných nájezdech. - Bruslařský klub po sérii tří vítězství třikrát za sebou prohrál, ale v posledních dvou duelech to bylo shodně až v prodloužení. - Mladá Boleslav v sezoně ze čtyř utkání venku třikrát prohrála a získala jen dva body. - Zlín porazil doma Mladou Boleslav třikrát za sebou a celkově s ní prohrál jediný z posledních čtyř duelů. - Mladoboleslavský útočník Oscar Flynn může v neděli proti Vítkovicím sehrát 100. zápas v extralize. HC Vítkovice Ridera (8.) - Madeta Motor České Budějovice (14.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 8/9 (7+2) - Martin Novák 10/5 (3+2). Statistiky brankářů: Daniel Dolejš 1,34, 96,26 a jednou udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 3,09 a 90,48 - Marek Čiliak 4,21 a 85,84, Jiří Patera 2,59 a 91,18. Zajímavosti: - Ostravané bodovali třikrát za sebou a z toho dvakrát vyhráli. - Vítkovice prohrály doma tři z pěti duelů v této sezoně. - Motor při svém návratu mezi elitu po sedmi letech prohrál všech dosavadních deset zápasů a získal jen tři body, v případě dalšího neúspěchu vyrovná rekord samostatné české extraligy (od roku 1993), který patří s 11 prohrami na startu ročníku 2009/10 Kometě Brno. Ve federální lize České Budějovice v sezoně 1962/63 prohrály všech 32 utkání. Dohrávka 3. kola: Bílí Tygři Liberec (5.) - HC Verva Litvínov (11.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Michal Birner 9/9 (3+6) - Jan Ščotka 8/5 (2+3). Statistiky brankářů: Petr Kváča 1,97 a 92,83 - Denis Godla 2,38, 90,85 a jednou udržel čisté konto, David Honzík 3,10 a 89,04. Zajímavosti: - Bílí Tygři doma prohráli dva z posledních tří zápasů, před tím byli ve všech třech duelech na vlastním ledě stoprocentně úspěšní. - Litvínov po úvodních čtyřech duelech bez zisku bodoval ve třech z posledních čtyř utkání, z toho dvakrát vyhrál. - Verva v obou dosavadních duelech mimo svůj led bodovala - vyhrála v Brně 4:2 a podlehla v Plzni 1:2 po samostatných nájezdech. - V minulé sezoně vyhráli Bílí Tygři všechny čtyři vzájemné zápasy a ztratili jediný bod. - Liberec se s Litvínovem utkal v srpnu v Poháru Generali České pojišťovny a po domácí prohře 0:1 vyhrál na severu Čech 4:3 po samostatných nájezdech. - Polský útočník Pawel Zygmunt z Litvínova dnes slaví 21. narozeniny. Dohrávka 7. kola: HC Olomouc (12.) - HC Sparta Praha (2.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Jan Knotek 9/4 (2+2) - Lukáš Pech 12/11 (2+9). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,72 a 91,01, Jan Lukáš 4,36 a 88,57 - Matěj Machovský 2,55, 91,30 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Neužil 1,55 a 92,73. Zajímavosti: - Olomouc šestkrát za sebou prohrála a získala při této sérii jediný bod za úterní domácí porážku s Plzní 1:2 v prodloužení. - Hanáci prohráli čtyři z pěti domácích zápasů v sezoně. - Sparta bodovala osmkrát za sebou a z toho sedmkrát vyhrála. - Pražané se představí venku popáté za sebou a celkově podeváté z 13 utkání v sezoně. Mimo svůj led vyhráli šestkrát za sebou. - Olomouc bodovala ve vzájemných duelech se Spartou třikrát za sebou a z toho dvakrát vyhrála. Tabulka: 1. Plzeň 11 7 3 1 0 45:23 28 2. Sparta Praha 12 7 1 1 3 42:28 24 3. Třinec 8 7 1 0 0 41:18 23 4. Hradec Králové 10 6 1 0 3 31:21 20 5. Liberec 10 5 1 1 3 28:22 18 6. Karlovy Vary 9 6 0 0 3 26:26 18 7. Mladá Boleslav 8 3 1 2 3 24:23 13 8. Vítkovice 8 2 2 2 2 23:21 12 9. Brno 8 1 2 1 4 20:26 8 10. Zlín 9 2 1 0 6 18:25 8 11. Litvínov 8 2 0 1 5 14:23 7 12. Olomouc 9 2 0 1 6 14:30 7 13. Pardubice 9 1 1 1 6 14:33 6 14. České Budějovice 10 0 0 3 7 21:42 3