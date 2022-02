Nepomuk si připomněl 78 let od sestřelení amerického bombardéru

Nepomuk (Plzeňsko) - V Nepomuku na Plzeňsku si dnes desítky lidí připomněly 78. výročí sestřelení amerického bombardéru B-24 Liberator. V jeho troskách zahynulo 22. února 1944 na nedalekém vrchu Dubeč deset z 11 členů posádky. Městem projelo zhruba třicet vozidel vojenské techniky, dopravní komplikace se ale netvořily, zjistila ČTK. Účast byla podle starosty Jiřího Švece kvůli špatnému počasí menší než obvykle. Loni se pietní akt neuskutečnil kvůli epidemii koronaviru.

Program začal krátce před 10:00 na nepomuckém náměstí Augustina Němejce. Zejména rodiny s dětmi čekaly na příjezd kolony amerických vojenských vozidel. Vedení města položilo na náměstí věnce a předneslo proslov. Kolona historických vozů pak pokračovala čtyři kilometry ke kovovému pomníku na místě pádu letadla, kde je hrob amerických letců.

Pomník na vrchu Dubče je nakloněný obelisk od klatovského sochaře Václava Fialy. Tvoří jej 7,5 metru vysoký štíhlý kvádr z leštěného nerezového plechu, ve kterém se zrcadlí stromy a splývá tak s okolní přírodou. Jeho naklonění připomíná trajektorii zříceného letadla. Minimalistický kovový obelisk doplňuje deset žulových krychlí pro každého mrtvého členy posádky.

Bombardér, který se na Nepomucku zřídil, byl jedním z prvních amerických letadel sestřelených za války nad českým územím. Jako připomínku na událost otevřelo místní muzeum před lety novou expozici. Představuje části letadla i některé osobní věci členů posádky, které na začátku 90. let vykopali na Dubči místní nadšenci. Ve vitrínách jsou k vidění například dva zachovalé motory, vrtule, zavírací nůž, přezky, rukavice, část pancéřové vesty a dále osobní předměty jako medailonky a hodinky. Nadšenci při průzkumech místa objevili i vzácnost - identifikační známky čtyř pilotů. Díky nim se podařilo pojmenovat celou posádku.

"Povědomí u místních o té události je, každý rok si ji připomínáme a máme tu i muzeum. Při kulatým výročí to bývá větší, bylo to ve spolupráci s českou armádou a dokonce dvakrát umožnila let velkých letadel, které kopírovali bombardéra," řekl starosta.

Liberator sestřelený u Nepomuku byl jedním ze tří amerických strojů, které ten den nad českým územím spadly. První bombardér se zřítil nedaleko Horšovského Týna, druhý na Dubči, třetí u Prachatic.