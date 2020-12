Nepanikaříme, řekl trenér Arteta po dalším selhání Arsenalu

Londýn - Přestože fotbalisté Arsenalu v neděli doma nečekaně podlehli Burnley 0:1, prohráli čtvrtý z posledních pěti zápasů anglické ligy a v tabulce jsou pouhých pět bodů od sestupového pásma, podle trenéra Mikela Artety "Kanonýři" nepanikaří.

Patnáctý Arsenal z dosavadních 12 kol získal jen 13 bodů a zažívá nejhorší start do sezony po téměř 40 letech. Londýnský tým doma v lize nebodoval čtyřikrát za sebou poprvé od roku 1959. S každou další ztrátou roste tlak na Artetu, jehož svěřenci paradoxně ve skupině Evropské ligy vyhráli všech šest utkání.

"Neřekl bych, že je tady panika. Vidím na tréninku, jak se hráči snaží a jakou energii vkládají do fotbalu. Tým, který se trápí, normálně takhle nehraje. Nepodal by takový výkon ani proti Tottenhamu," řekl Arteta médiím a připomněl nedávnou porážku 0:2 s úhlavní rivalem a lídrem tabulky. "Ale prohráli jsme, nabídli soupeři šanci, kterou proměnil. Na této úrovni je všechno o vítězství," doplnil španělský trenér.

Duel s Burnley výrazně ovlivnilo vyloučení domácího záložníka Granita Xhaky z 58. minuty. Zmar oslabeného Arsenalu za čtvrt hodiny "korunoval" kapitán Pierre-Emerick Aubameyang vlastním gólem.

"Viděli jsme, jak chlapci chtěli, vytvářeli si šance. Zcela jsme dominovali od první minuty až do chvíle, kdy Xhaka dostal červenou kartu. Tím jsme utkání zahodili," prohlásil Arteta.

Od příchodu osmatřicetiletého kouče loni v prosinci hráči Arsenalu dostali už šest červených karet. Švýcar Xhaka byl vyloučen po zásahu videa, které odhalilo, že švýcarský reprezentant chytnul pod krkem soupeře Ashleyho Westwooda. "Myslím, že to souvisí s tím, kolik vůle a energie vkládá do zápasů, ale to není omluva. Určitě uzná svou chybu," konstatoval Arteta.

Obránce Kieran Tierney cítí, že fotbalisté Arsenalu svými výkony kouče potápí. "Neukazujeme trenérovi, co umíme a jak moc v něj věříme. S každým dalším zápasem to vypadá, že se trochu zlepšujeme, ale stále to nestačí," upozornil Tierney. "Můžeme to spravit jen tvrdou prací. Neexistují žádné výmluvy. Nedokážu říct nic, co by lidi přimělo věřit, že všechno otočíme k lepšímu," dodal skotský bek, jehož tým ve středu vyzve čtvrtý Southampton.