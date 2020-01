Nemocnost chřipkou a dalšími infekcemi roste, epidemie ještě není

Praha - Nemocnost chřipkou a dalšími infekcemi v Česku stoupá, podíl nemocných ani nemocnost v krajích zatím ale nedosahuje úrovně epidemie. Za končící týden stoupla o necelých sedm procent na 1122 pacientů na 100.000 obyvatel. ČTK to řekl vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl. Ve většině krajů lidí s akutními respiračními onemocněními přibývá, výjimkou je například Liberecký a Karlovarský kraj, kde jich v týdnu mírně ubylo.

Epidemie chřipky přichází každoročně, obvykle v lednu, loni až na počátku února. Onemocní až deset procent dospělých a pětina dětí. V sezoně na přelomu let 2018 a 2019 vyhledalo v České republice praktického lékaře s akutní respirační infekcí a chřipkou 996.000 lidí. Z toho 625 muselo být hospitalizováno na jednotce intenzivní péče a 195 z nich zemřelo.

Nejvyšší nárůst nemocnosti je nyní podle Kynčla evidován ve skupině dětí ve věku šest až 14 let, v porovnání s minulým týdnem o 23,8 procenta. Vyšší nárůst nemocnosti zaznamenaly i děti do pěti let. Jejich počet stoupl i v Karlovarském kraji, kde jinak ve všech věkových skupinách došlo k poklesu akutních respiračních onemocnění.

"Větší výskyt onemocnění mezi nejmenšími souvisí s tím, že o děti máme větší starost. To znamená, pokud mají nějaký problém, hned s nimi jdeme k lékaři. Ovšem starší lidé si často chřipkové onemocnění léčí sami," řekla ČTK Gabriela Žampachová z českobudějovické hygienické stanice. Doplnila, že starší lidé a senioři bývají často proti chřipce očkováni, proto jsou odolnější. Nechat se očkovat je třeba každý rok, neboť každoročně je vakcína sestavena na očekávané cirkulující typy chřipky. Před onemocněním ochrání asi ze 60 procent, může mít ale mírnější průběh.

Očkování je doporučeno i lékařům. Vedoucí lékařka pracoviště epidemiologie českobudějovické nemocnice Iva Šípová dnes ČTK sdělila, že v jejich nemocnici podstoupilo očkování přibližně 1200 zaměstnanců, což je 40 procent ze všech. "Pravděpodobně se jedná o nejvyšší proočkovanost zaměstnanců nemocnice v České republice," podotkla.

V sezoně 2019/2020 na komplikace spojené s chřipkou zemřelo už několik lidí. Ve dvou případech zemřel pacient v Karlovarském kraji, po jednom v Libereckém a Středočeském kraji, vyplývá z vyjádření krajských hygieniků. Lidé podle lékařů nebezpečí chřipky podceňují, například v Karlovarském kraji se jich proti ní nechalo očkovat jen 2,19 procenta.

Lékaři odhadují, že každoročně s chřipkou souvisí zhruba 1500 až 2000 úmrtí. Jde o jediné infekční onemocnění, které se v době epidemie pravidelně projevuje na statistikách celkové úmrtnosti.

SZÚ: Nemocnost chřipkou nedosahuje hodnot před Vánocemi

Počet nemocných s akutními respiračními infekcemi (včetně chřipky) na 100.000 obyvatel:

Kalendářní týden 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden Počet - 2020 657 1051 1122 - Počet - 2019 840 1096 1158 1447

zdroj: SZÚ