Nemocnicím kvůli covidu ubývá pracovníků, pomáhají vojáci i medici

Praha - Nemocnicím v jednotlivých krajích v Česku chybí až stovky zdravotníků kvůli nákaze nemocí covid-19 nebo karanténě. V některých zařízeních proto vypomáhají vojáci, hasiči i policisté. Nemocnice také žádají o pomoc vysokoškolské i středoškolské studenty zdravotních oborů. Vyplývá to z informací ČTK od nemocnic.

Stovky zdravotníků schází například středočeským nemocnicím. Pracovníci zařízení jsou v pracovní neschopnosti, karanténě nebo se starají o děti, které nemohou kvůli opatření proti šíření koronaviru chodit do školy. Třeba benešovská nemocnice měla k dnešku v pracovní neschopnosti 90 zdravotníků. Zařízení proto vypomáhá deset vojáků, řekl ČTK mluvčí nemocnice Petr Ballek. Některé nemocnice se obávají dalšího zhoršování situace. "Čelíme jednoznačně situaci, která se vyrovná podzimní, i ji mírně převyšuje s výhledem na další zhoršování," uvedla mluvčí kolínské nemocnice Stanislava Kubincová.

Chybějící stovky zaměstnanců kvůli covidu-19 hlásí i pražské nemocnice, akutní nedostatek personálu ale podle ankety ČTK zatím nepociťují. Například ve Fakultní nemocnici v Motole je teď v izolaci 383 ze zhruba 6000 zaměstnanců. V polovině prosince 2020 jich byla zhruba polovina, vyplývá z údajů zveřejněných na twitteru nemocnice. Asi 400 z 6500 zaměstnanců má v pracovní neschopnosti Všeobecná fakultní nemocnice (VFN). Podle mluvčí Marie Heřmánkové je 159 pracovníků nakažených koronavirem.

V krajských nemocnicích na Vysočině pracuje dohromady přes 5000 lidí, z nichž 167 se nyní léčí s covidem-19 a dalších 31 je v karanténě. Kvůli vysokému počtu nemocných pracovníků v pátek nastoupí do nemocnice v Jihlavě na výpomoc vojáci. Armáda bude od pátku pomáhat i nemocnici v Havlíčkově Brodě a o podobnou pomoc žádá kvůli vzrůstající nemocnosti personálu také Nemocnice Pelhřimov.

Nemocnice v Karlovarském kraji se potýkají hlavně s nedostatkem specializovaných zdravotních sester, které by se staraly o pacienty s covidem-19 na intenzivní péči. Karlovarské krajské nemocnici chybí podle mluvčího Vladislava Podrackého kvůli nemoci okolo 60 zaměstnanců. Vedení kraje vyzvalo na pomoc studenty zdravotnických škol a mediky, zájem je ale mezi nimi podle mluvčího zatím malý. Kraj jedná s vedením města Karlovy Vary a krajskou Asociací hotelů a restaurací o možnosti výpomoci zdravotníků z lázeňských zařízení. V nemocnicích a sociálních zařízeních v kraji pomáhají i vojáci a hasiči.

Společnosti Krajská nemocnice Liberec, která zaměstnává v nemocnicích v Liberci, Turnově a Frýdlantu přes 2700 lidí, aktuálně chybí zhruba 150 zaměstnanců. V nejhorší chvíli bylo na nemocenské až 200 lidí. "Je to velká komplikace, protože personál je přepracovaný, přetížený, bez vidiny nějakého světla na konci tunelu, protože nemocných s covidem nyní opět přibývá," řekl mluvčí firmy Václav Řičář. Zlepšení očekávané s očkováním proti covidu-19 se podle něj projeví až v horizontu měsíců.

V nemocnicích v Královéhradeckém kraji chybí celkem 500 zdravotníků. Třeba Fakultní nemocnici Hradec Králové schází asi 250 z 3500 zdravotníků. "Ředitel nemocnice vyzval na konci roku mediky Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, aby se zapojili do práce v nemocnici. Zájem pomoci projevilo již několik desítek studentů zdravotnických škol," řekl mluvčí nemocnice Jakub Sochor. Rovněž hejtman Martin Červíček (ODS) vyzval studenty zdravotnických škol, aby pomohli v oslabených nemocnicích. Pracovní povinnost jim zatím nenařídil.

Například Fakultní nemocnice Brno s celkem 6000 pracovníky má 207 zaměstnanců v domácí karanténě a 47 v pracovní karanténě. "Některá oddělení bojují s covidem od jara, je to pro zaměstnance velká zátěž. Těžké je to i pro ostatní personál, který musí odvádět práci za lidi v karanténě nebo za ty, kteří se starají o covidové pacienty," uvedla mluvčí nemocnice Veronika Plachá. Nemocnici pomáhají vojáci, hasiči i policisté, mimo jiné třeba jako řidiči sanitek, i desítky studentů.

Čtyřem nemocnicím Zlínského kraje, které zaměstnávají přes 5000 lidí, chybí teď asi 480 zdravotníků. Podle mluvčího krajských nemocnic Egona Havrlanta zařízením pomáhá 29 vojáků a do nemocnic docházejí také studenti zdravotnických oborů. Skončila jim však pracovní povinnost, a do nemocnic tak chodí jen jednotlivci a spíše nárazově, jak jim to studium dovolí.

S rostoucím počtem nemocných pracovníků se potýkají i nemocnice v Olomouckém kraji. Komplikovaná je situace například v Nemocnici Šumperk, která už požádala o pomoc dobrovolníky. "Aktuálně nám chybí v provozu zhruba 150 lidí, což je číslo srovnatelné s podzimní vlnou," řekla mluvčí nemocnice Hana Hanke. Ve Fakultní nemocnici Olomouc je koronavirem nyní nakaženo 102 zdravotníků, asi 2,5 procenta personálu nemocnice.

I moravskoslezským nemocnicím chybí až stovky pracovníků. Slezská nemocnice Opava, která má 1250 zaměstnanců, má nakaženo či v karanténě 110 pracovníků. "Kvůli nedostatku zaměstnanců muselo být uzavřeno také neurologické oddělení, aby se jeho zaměstnanci mohli věnovat péči o covidové pacienty," uvedla mluvčí Monika Kunčarová. Nemocnice požádala o pomoc armádu a spolupracuje se střední zdravotnickou školou v Opavě a Slezskou univerzitou. Fakultní nemocnici Ostrava chybí 369 z 3000 zdravotníků. "Snažíme se situaci řešit přesuny z jiných oddělení, například z těch, kde je provoz redukován z důvodu zastavení plánované operativy," uvedla mluvčí Petra Petlachová. Nemocnici pomáhají i studenti.