Nemocnice Znojmo použila pro pacienta se zlomeninou kost od živého dárce

Znojmo - Nemocnice Znojmo použila poprvé kost od živého dárce pro pacienta s roztříštěnou zlomeninou. Zákrok provádí jako jedno z mála pracovišť v zemi. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí nemocnice Petra Veselá. Nemocnice má povolení odebírat hlavice stehenních kostí od živých dárců, kteří podstupují totální náhradu kloubů. Obvykle odstraněná část končí jako biologický odpad. Před použitím pro jiného pacienta musí být tkáň půl roku zmražená v 80 stupních. Nemocnice loni odebrala 22 hlavic stehenních kostí.

První odběr nemocnice provedla loni v červnu a nyní v březnu ji poprvé dostal pacient s roztříštěnou zlomeninou horní části holenní kosti s kostními defekty. "Z hlavice je využita takzvaná spongiózní kost, trámčina ze středu hlavice, která je vložena po kouskách do defektu poraněné kosti. Výhodou je kostní struktura štěpu, která slouží k přehojení poraněné kosti jako 'lešení' s následným přehojením do standardního tvaru a struktury kostní tkáně," popsal primář ortopedicko-traumatologického oddělení Martin Komzák. Neznamená to tedy, že jedna kost doslova nahradí druhou, ale že obsah odebrané kosti pomáhá v kosti poškozené. Podle Komzáka jsou alternativou uměle vytvořené náhrady. Mají ale pouze opěrnou funkci, avšak nestimulují okolní kostní tkáň k přestavbě.

Odebrání se týká hlavic stehenních kostí při totálních náhradách kyčelního kloubu. Obvykle se odstraněná část kostí likviduje jako biologický odpad. V České republice má oprávnění pro odebrání tkáně hlavice kosti stehenní od žijících dárců pro další účely jen málo pracovišť, kromě Znojma je to například Fakultní nemocnice Brno. "I když se celý proces zdá velmi jednoduchý, získání oprávnění a veškerá administrativa spojená s tkáňovým zařízením stála nemalé úsilí a práci kolegů. Jsem pyšný na to, že zrovna v naší nemocnici, která je největším zdravotnickým zařízením Jihomoravského kraje, se našlo využití pro kostní tkáně, které běžně končí v odpadu, a přitom mohou být takovým přínosem pro naše pacienty," uvedl ředitel nemocnice Martin Pavlík.

Nemocnice má od Státního ústavu pro kontrolu léčiv oprávnění použití hlavic pro své potřeby. Doba použitelnosti od odběru je pět let. Loni nemocnice provedla 22 odběrů a letos šest. Hlavice se musí hluboce zamrazit a být 180 dní v karanténě. Nyní má zařízení k použití tři kusy hlavic, které už proces absolvovaly.