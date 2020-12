Nemocnice v Motole převzala první dávky vakcíny proti covidu-19

Praha - Pražská nemocnice v Motole dnes ráno převzala prvních 9750 dávek vakcín proti novému typu koronaviru od firem Pfizer a BioNTech. S očkováním prvních lidí by se mělo začít v neděli. Vůz s vakcínou podle informací České televize překročil hranice dvě hodiny po půlnoci, její přepravu ze své továrny v belgickém Puursu zajistil výrobce a v Česku ji doprovázela vojenská policie.

Z přechodu v Rozvadově zamířila kolona podle České televize na ruzyňské letiště a poté do Motola, kde převzal vakcínu ředitel nemocnice Miloslav Ludvík a jeho tým. Při přepravě bylo nutné dodržet předepsanou teplotu minus 70 stupňů Celsia.

Dávky se budou distribuovat do dalších tří pražských a dvou brněnských nemocnic. Jako první by se měli očkovat zdravotníci a senioři, kteří jsou hospitalizováni nebo žijí v ústavní péči. Mezi prvními mají dostat vakcínu i premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Od února bude spuštěn centrální rezervační systém, který umožní objednat se na očkování široké veřejnosti.

Jana Merxbauerová z Fakultní nemocnice Motol ČTK sdělila, že do dalších nemocnic se budou vakcíny převážet ještě dnes. "Bohužel bližší informace vám říci nemůžu," řekla s odkazem na pokyn od ministerstva zdravotnictví. Doplnila, že v Motole se s očkováním začne v neděli v 08:00.

Očkovací sérum firem Pfizer a BioNTech je první a zatím jediné, které zatím Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zaregistrovala pro použití v EU. Další vakcíny nyní posuzuje. Do tuzemska by ještě do konce roku mělo podle vyjádření ministra Blatného dorazit dalších 20.000 dávek, celkem má Česko zajištěno téměř 12 milionů dávek skoro pro sedm milionů osob.

Očkovat se bude ve dvou dávkách, obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem minimálně 21 dní. V hlavním městě se jako první do vakcinace kromě Motola zapojí Všeobecná fakultní nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice a Nemocnice na Bulovce, v Brně pak Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u svaté Anny. Každá zvládne naočkovat stovky lidí denně. S dalšími vakcínami, které nebudou vyžadovat skladování v hlubokém mrazu, se podle Blatného do očkování zapojí i praktičtí lékaři, vyjíždět mají také mobilní týmy. V plánu je využít rovněž polní nemocnice, které byly na podzim postaveny v Praze a Brně.

Vakcína firem Pfizer a BioNTech účinkuje tak, že organismus připraví, aby byl sám schopen bránit se proti covidu. Obsahuje molekulu označovanou jako mRNA s instrukcemi k vytvoření proteinu, který se nachází na povrchu viru SARS-CoV-2 a který pomáhá viru vstupovat do buněk. Po aplikaci vakcíny část buněk začne dočasně vytvářet tento protein, který potom imunitní systém rozpozná jako cizorodý, vytvoří proti němu protilátky a aktivuje bílé krvinky pro obranu organismu. Jestliže se očkovaný později setká s virem SARS-CoV-2, jeho imunitní systém virus pozná a organismus bude připraven se proti němu bránit.