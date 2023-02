Nemocnice Sokolov má automatický lékárenský skladový systém, největší v Česku

V sokolovské nemocnici byl 28. února 2023 uveden do provozu plně automatický lékárenský skladový provoz. Na snímku jsou spirálové dopravníky.

Sokolov - Nemocnice Sokolov začala využívat automatický lékárenský skladový systém. Jde o první plně automatizovaný lékárenský robotický skladový systém v České republice. Zařízení za 10 milionů korun je zároveň největším svého druhu v zemi. Lékárníkům ušetří práci a zrychlí výdej léků jak pro veřejnost, tak pro potřeby nemocnice, uvedla při dnešním představení nového systému vedoucí nemocniční lékárny Ludmila Debnárová.

"Velkou výhodu vidím hlavně v ulehčení příjmů. Zaměstnanci, farmaceuti a laboranti trávili hodně času ověřováním a zneplatňováním kódů. To nám velmi prodloužilo čas příjmu. Tahle robotická jednotka nám tento proces ošetřuje a veškeré ověřování probíhá robotickou jednotkou," uvedla Debnárová. Přestože lékárníkům ubude část práce, nebude to znamenat ohrožení jejich pracovních míst. "Technika je jedna věc, ale léky musí vždy vydávat lidé s potřebnou kvalifikací, kteří dokážou vyhodnotit potřeby pacienta, navrhnout případnou substituci léku který není zrovna k dispozici, a podobně. To za nás žádná technika neudělá,“ řekla vedoucí lékárny. Navíc nahrazení člověka robotem v podobné situaci nepřipouští ani současná legislativa.

Změnilo se i prostředí výdeje léků pro zákazníky. Rozměrné regály plné krabiček léků nahradily obrazovky s aktuální nabídkou. Ze stropu pak vedou dvě spirály, kterými robotický systém na žádost lékárníka pošle konkrétní lék přímo před výdejní pult. Doručení léku trvá okolo deseti sekund, ty může lékárník využít ke konzultaci s pacientem.

"Jde o další investici, ze které budou profitovat jak naši zaměstnanci, tak klienti naší nemocnice,“ uvedla u příležitosti spuštění technologie Barbora Vaculíková, generální ředitelka skupiny Penta Hospitals, do které sokolovská nemocnice patří.

Multifunkční robotický sklad MT.XL měří na délku přes deset metrů, na výšku má téměř 3,5 metru a dosahuje šířky 1,5 metru, prázdný váží osm tun. Do jeho útrob se vejde přes 30.000 balení léků, léčivých přípravků a dalšího zboží. Od běžných lékárenských robotů se navíc odlišuje tím, že je plně automatizovaný. "Po zadání informací o balení tak obsluha pouze vyloží dodávku léků na pásový dopravník, systém si zboží oskenuje, přečte si z něj potřebné informace a uloží ho do skladu, odkud ho následně podle potřeby vydává,“ popsal manažer lékové politiky skupiny Penta Hospitals Jiří Vaníček. Rychlost naskladnění je 180 krabiček léků za hodinu. Výdej léků pak trvá maximálně několik minut na čtyřech výdejních místech. Z toho dvě jsou umístěna přímo v lékárně pro veřejnost, další dvě pak jsou určena k výdeji pro provozy nemocnice.