Nemocnice Brno: Pacienti s lehkým covidem mají jiné problémy

Brno - Pacienti hospitalizovaní s covidem-19 v lehké podobě nebo bez příznaků mají ve většině případů jiné závažné problémy, kvůli kterým jsou v nemocnici. ČTK to dnes odpověděla mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá na dotaz, proč jsou hospitalizovaní s koronavirem i lidé v lehkém stavu nebo bez příznaků. Podle ní se lidé často dostanou do nemocnice s jinými problémy a covid se u nich zjistí následně. Příkladem jsou nehody, zánět žlučníku, může to být i porod.

Hygienici dnes uvedli, že ve 25 zdravotnických zařízeních v kraji leží 780 pacientů s koronavirem. Z toho je 165 ve vážném stavu, 398 ve středně vážném, 179 v lehkém stavu a 38 případů je bezpříznakových.

I když pacienti mají koronavirus bez příznaků nebo mají lehké příznaky, musejí být v nemocnici. "Převážně jsou to lidé, kteří sem jdou kvůli něčemu jinému. My jim před operací uděláme stěr a zjistíme, že jsou pozitivní. V rámci covidu mají lehký stav nebo nemají příznaky, ale zůstávají u nás kvůli jiným problémům," objasnila Plachá.

Nemocnice kvůli pandemii koronaviru zastavily plánované operace. "Děláme jen akutní věci, takže kdo se sem dostane, je to ze 100 procent akutní případ a jeho problémy jsou vážné," poznamenala Plachá.

Podle ní navíc kvůli koronaviru nevznikají problémy na standardních lůžkách, ale na jednotkách intenzivní péče, kde jsou pacienti ve vážnějším stavu. Počet lůžek nejde výrazněji zvýšit kvůli nedostatku personálu.

Podobně to má s pacienty s covidem bez příznaků nebo v lehkém stavu i Nemocnice Znojmo. "Pokud má někdo covid s mírnými nebo žádnými příznaky, má nějaký jiný zdravotní problém, pro který musí být hospitalizován. Je to například zánět slepého střeva, úraz a podobně. Současně se může stát, že při přijetí do nemocnice má pacient negativní antigenní test, až následně se u něj projeví příznaky a PCR test nemoc potvrdí," uvedla mluvčí nemocnice Petra Veselá. Takové případy se stávají podle Plaché i v Brně.