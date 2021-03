Nemocní se začnou hlásit k očkování s kódy od lékařů specialistů

Praha - Chronicky nemocní s vybranými diagnózami se mohou začít hlásit k očkování proti covidu-19 přednostně díky kódům od ambulantních specialistů. Přidělovat je mohou lékaři z patnácti odborností, například kardiologové, onkologové, diabetologové nebo plicní lékaři. Přidají se tak k lidem nad 70 let, zdravotníkům a zaměstnancům škol, kteří už se k očkování mohou hlásit.

Očkovat mladší 70 let, jejichž zdravotní stav může vést při nákaze k vážnějšímu průběhu nemoci covid-19, mohou také přímo nemocniční pracoviště, kde se léčí, nebo praktičtí lékaři. Ti ale zatím mají v ordinacích většinou nedostatek vakcíny, zaměřují se tak převážně na starší 80 let.

Kódy, se kterými se přihlásí k očkování do libovolného očkovacího centra, mohou dostávat například lidé s cukrovkou léčenou léky či inzulinem, s rakovinou, po transplantaci nebo na ní čekající, pacienti na dialýze, s obezitou, těžkým astmatem nebo s dalšími vážnými plicními, jaterními nebo srdečními nemocemi. Podrobný seznam diagnóz zveřejnilo ministerstvo na webu pacientských organizací.

Další skupině lidí chce ministerstvo zdravotnictví povolit registraci k očkování po Velikonocích. Zatím není jasné, jestli půjde o lidi nad 65 let nebo nad 60 let. Chronicky nemocných a lidí ve věku 65 až 79 let je zhruba 3,7 milionu.