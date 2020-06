Nemocná Sluková nestihne ani finále seriálu na Strahově

Praha - Zdravotní problémy nepustí Markétu Nausch Slukovou na závěrečný turnaj pětidílné Beach Series v plážovém volejbalu, kde chtěla s Barborou Hermannovou usilovat o celkový triumf. Po nucené absenci o minulém víkendu v Chodově u Karlových Varů budou české jedničky chybět i v Praze na Strahově.

Sluková s Hermannovou kralovaly podle očekávání prvním třem turnajům v Litoměřicích, na Strahově i v Nymburku. Před pěti dny na písku v Chodově již chyběly a dnes potvrdily, že ani pražským fanouškům se o víkendu nepředstaví.

"Už od minulého týdne nejsem úplně zdravotně v pořádku. Během dopoledne se obvykle cítím dobře, párkrát jsem i byla trénovat, ale přes odpoledne mi vždycky vyskočí teplota. Nechala jsem si udělat i testy na covid, byly negativní," uvedla Sluková v tiskové zprávě agentury Sport Invest.

Do poslední chvíle doufala, že se situace zlepší, ale po konzultaci s lékaři se rozhodla, že nebude riskovat. "Mrzí nás to, moc jsme chtěly nastoupit. Na předešlých turnajích byla parádní atmosféra, ale nemá smysl jít do turnaje, když nejsem zdravotně stoprocentní," dodala.

Absence Slukové s Hermannovou na čtvrtém dílu v Chodově zamíchala průběžným pořadím. V čele jsou Marie Sára Štochlová s Martinou Maixnerovou, které skončily jednou druhé a třikrát třetí. Jen 12 bodů ztrácejí na druhé pozici Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou, vítězky z Chodova.